La Depo visita a Club Experimental por la Fecha 24 del torneo » Catriel25Noticias.com

Catriel – Este fin de semana, Deportivo 25 de Mayo afrontará una nueva jornada del campeonato como visitante, enfrentando a Club Experimental en la ciudad de Cinco Saltos, por la Fecha 24 del certamen.

El plato fuerte llegará el domingo 10 de agosto, cuando el equipo de Primera División salte al campo de juego a partir de las 15:00 horas, en busca de seguir sumando puntos en la recta final del torneo. Previamente, la Tercera División jugará a las 13:00 hs, y la Pre-Décima abrirá la jornada desde las 12:00 hs.

Mientras tanto, el día sábado 9, también habrá acción para las divisiones inferiores. Las categorías Décima (12:00 hs), Novena (13:30 hs) y Octava (15:00 hs) serán visitantes en sus respectivos compromisos. En tanto, en condición de local, La Depo recibirá a Séptima (12:00 hs), Sexta (13:30 hs) y Quinta (15:30 hs), completando una nutrida agenda futbolera.

Además, los hinchas podrán seguir la transmisión en vivo del partido de Primera División a través de ALAS FM 95.1, la radio local que acompañará cada minuto del encuentro.

¡Vamos La Depo! ¡A dejarlo todo en Cinco Saltos!