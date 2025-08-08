Catriel impulsa la formación deportiva con la Escuela Municipal de Atletismo » Catriel25Noticias.com

La Municipalidad de Catriel continúa apostando al desarrollo deportivo local con la Escuela Municipal de Atletismo, un espacio dedicado a la formación y el entrenamiento de niños y niñas en esta disciplina.

Las clases están a cargo de la profesora Luciana Molina y se dictan los días martes y jueves, en el horario de 18:00 a 19:30 hs. Las actividades se desarrollan en la pista de atletismo del SUM de la ESRN N° 78, un espacio acondicionado para el trabajo técnico y recreativo.

La propuesta está orientada a las categorías Premini y Mini, con el objetivo de fomentar el deporte desde temprana edad, trabajando aspectos fundamentales como la coordinación, el trabajo en equipo, la resistencia y el entusiasmo por la actividad física.

La iniciativa, impulsada por la gestión de la intendenta Daniela Salzotto, forma parte del programa municipal de promoción del deporte y la vida saludable, generando oportunidades para la inclusión y el desarrollo de talentos locales en un ambiente seguro y formativo.

Para más información, las familias pueden acercarse al SUM los días de entrenamiento o visitar las redes oficiales del municipio.