«La Depo» Y «Pillmatun» no se sacaron ventaja

Por la segunda fecha del TRFA, “La Depo” y la Academia “Pillmatun” igualaron en dos tantos.

Fue un entretenido partido dónde los locales se encontraron dos veces arriba en el marcador , a los 12 minutos abrió el arco Matías Rivero y un rato después el pato Barraza de cabeza para la visita.

Antes del final del primer tiempo volvió a ponerse en ventaja Catriel con gol de René Meyreles, y así se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, Catriel controlaba el juego y la pelota, desaprovechando algunas situaciones para aumentar q después lamentarÍa ya que cerca de los 23 minutos Bruno Weienser empataría el partido con un derechazo de afuera del área. De ahí en más, el local realizó algunas modificaciones, siguió siendo superior pero no pudo desnivelar, cuando ya se jugaba el tiempo agregado, Luis Sepúlveda arquero visitante protagonizó la mejor atajada del encuentro al desviar un cabezazo del paraguayo Duarte que tenía destino de gol. Terminando un partido dinámico pero que no tuvo ganadores.

SINTESIS

Cancha: Unión Deportiva Catriel.

Árbitro: Emilio Cubria.

Incidencias: no hubo.

Goles:

1-0 11′ Matías Rivero (C).

1-1 27′ Leandro Barraza (P).

2-1 45′ René Meyreles (C).

2-2 56′ Bruno Weisser (P).

Catriel (2): Víctor Gonzáles; Agustín Rodríguez, Víctor Benítez, René Meyreles, Mauro Bogado; Enzo Petretto, Mauro Flores, Eduardo Fernández (72′ Leandro Maroa), Matías Rivero; Lautaro Rivero (61′ Pablo Barroso) , Matías Birulon (61′ Lucas Duarte).

Pillmatun (2): Luis Sepúlveda; Marcos Dehais, Maximiliano Sepúlveda, Martín Pagano, Maximiliano Badilla; Leandro Barraza (72′ Hugo Sepúlveda), Franco Uribe, Santiago Vidal (51′ Elias Paranao), Bruno Weisser; Leandro Domini, Marcos Otte (62′ Lucas Santos).

Por: Mario Muñoz (FM Alas)

Fotos: (Nelson Díaz)