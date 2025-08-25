Se abre la inscripción al Curso Provincial de Árbitros Profesionales con cupo limitado » Catriel25Noticias.com

Catriel-La Asociación Civil de Fútbol Catriel anunció la apertura de inscripciones para el Curso Provincial de Árbitros Profesionales, una capacitación de dos años de duración que contará con cupo limitado y abordará aspectos reglamentarios, físicos, psicológicos y de visualización.

El programa contempla prácticas profesionales en ligas regionales y en la propia Asociación Civil de Fútbol Catriel, lo que permitirá a los cursantes adquirir experiencia directa en el campo de juego.

El curso será dictado por el Instructor Nacional Juan Carlos Brandan, reconocido por su amplia trayectoria en la formación de árbitros. Su recorrido incluye haber sido instructor en la Liga Confluencia (2007-2019), la Liga Linfune (2010-2013) y la Liga del Valle Medio (2013-2016).

Inserción laboral y formación integral

El profesor Cristián Pereyra, presidente de la Asociación Civil de Fútbol Catriel y responsable del curso, destacó que los árbitros egresados tendrán rápida inserción laboral en la región. Además, subrayó que la iniciativa busca elevar el nivel del deporte local, garantizar justicia en las competiciones y promover valores como el respeto y el juego limpio.

El plan de estudios propone un desarrollo integral del árbitro, cubriendo lo técnico (conocimiento de reglas), lo físico (aptitud para el esfuerzo) y lo psicológico (resiliencia, concentración y toma de decisiones bajo presión). También se fomentará la anticipación y prevención dentro del juego, habilidades clave para asegurar la fluidez de los partidos.

Un aporte al fútbol regional

Desde la organización remarcan que este tipo de capacitaciones unifica criterios de arbitraje, mejora la calidad de los encuentros y fortalece la comunicación dentro de la comunidad deportiva. Además, abre la puerta para que hombres y mujeres puedan profesionalizarse en la disciplina y construir una carrera dentro del fútbol.

“Trabajar junto a un especialista como el señor Brandan es una garantía de calidad. No tengo dudas de que los árbitros que se formen en este curso serán de gran beneficio para todos los amantes del buen fútbol”, aseguró Pereyra.

Inscripciones

Los interesados en participar pueden inscribirse o solicitar más información al 299-5722128.