«la Fiesta del Petróleo y la Energía dejó un saldo positivo» » Catriel25Noticias.com

La intendente destacó los convenios firmados, las oportunidades educativas y productivas que se abren para la ciudad y la masiva convocatoria que superó las expectativas en la 9° edición de la “Fiesta del Petróleo y la Energía”. También adelantó que ya se trabaja en mejoras de infraestructura y en la planificación de la 10° edición.

A 66 años del descubrimiento del petróleo, Catriel se volvió a convertir en un punto de encuentro para miles de vecinos, visitantes de otras provincias, empresas, instituciones educativas y productores. En el cierre del evento, la intendente Daniela Salzotto realizó un balance y aseguró que el saldo “es profundamente positivo”, no solo por la grilla artística, sino por los convenios estratégicos que se firmaron durante las jornadas.

Formación para Vaca Muerta: un acuerdo clave con el Sindicato de Camioneros

Uno de los anuncios centrales fue la llegada a Catriel del curso de choferes de cargas peligrosas, una capacitación que el Sindicato de Camioneros instalará en la ciudad con apoyo de empresas locales como Hernández, Peduzzi, RA Servicios y Brava.

Gustavo Sol (Sec Gral Camioneros)

La etapa teórica se dictará en el Punto Digital, mientras que las prácticas se desarrollarán en el Parque Industrial, donde se instalarán los equipos necesarios para las pruebas de manejo. El curso tendrá una duración aproximada de tres meses.

Universidad del Comahue: nuevas ofertas académicas desde 2026

Otro de los ejes de la fiesta fue la presencia de autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, quienes ratificaron avances para que Catriel incorpore nuevas carreras y diplomaturas en los próximos años.

Más de 40 mil personas visitaron el predio

Fiesta multitudinaria que ya piensa en el futuro

La intendente resaltó que, pese al viento y la situación económica, la concurrencia superó las 40.000 personas, lo que obliga a proyectar un predio más amplio y mejoras logísticas para la edición 2026.

Productores locales y diversificación

La muestra agropecuaria y ganadera volvió a poner en valor el potencial productivo de la zona. Participaron establecimientos de Colonia Ovejero, Valle Verde y la Fundación Polo Tecnológico Porcino.

Convenio con Municipio de 25 de Mayo

Catriel y 25 de Mayo: una comarca integrada

Se firmó además un acuerdo con la Municipalidad de 25 de Mayo para fortalecer la cooperación regional en políticas productivas, comerciales y de empleo.

“El esfuerzo valió la pena”, concluyó Salzotto, destacando el acompañamiento del sector privado y el compromiso de las instituciones locales.