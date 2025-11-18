Ganadores del Bono fiesta del Petróleo y la Energía» » Catriel25Noticias.com

El sorteo se realizó el domingo 16 de noviembre, en la última noche de la fiesta, con la presencia de una escribana pública y testigos voluntarios que certificaron todo el proceso.

Desde el municipio agradecieron “a cada vecino y vecina que compró el Súper Bono”.

“Este aporte no es sólo un número: es una forma de acompañar, de apoyar y de hacer crecer esta fiesta que es tan nuestra”.

Los premios estarán disponibles a partir del día 25 de Noviembre. Los ganadores deben presentarse en el municipio con el cartón ganador y DNI.