La Fundación YPF entregó kits tecnológicos educativos » Catriel25Noticias.com

La Fundación YPF realizó la entrega de equipamiento tecnológico educativo para escuelas primarias, secundarias y técnicas de Neuquén y Río Negro. Son más de 500 kits educativos que representan una inversión superior a 1,4 millones de dólares en ambas provincias.

El director ejecutivo de Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse, se reunió en Neuquén, para la firma del compromiso y la entrega del equipamiento, con la ministra de Educación, Soledad Martínez y con la presidenta del Consejo provincial de Educación, Glenda Temi. En Río Negro, el acto se celebró junto a la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos y la secretaria de energía y ambiente provincial, Andrea Confini. Luego de esta entrega, los ministerios enviarán el material educativo a las distintas instituciones.

Se entregaron más de 300 kits más 66 notebooks que serán destinadas a 41 escuelas de Neuquén; y 162 kits más 34 notebooks para 27 escuelas de Río Negro. Este material educativo fue especialmente desarrollado por Fundación YPF para abordar temáticas relevantes de la energía y fomentar el pensamiento científico, en la primaria y secundaria; y para enseñar robótica, automatización y control de procesos industriales, en las escuelas técnicas.

El kit de primaria está compuesto por un set de circuitos eléctricos y uno de energías renovables, que permiten el aprendizaje mediante la construcción de modelos y soluciones predefinidas. El de secundaria permite comprender los fundamentos de las energías renovables y su aplicación práctica a través de la construcción de un auto propulsado por hidrógeno y paneles solares.

Para formación técnica, se diseñaron kits para realizar prácticas de electricidad, automatización y robótica; y miniplantas de control de procesos que permiten aprender a operar en forma automatizada, por ejemplo, una planta de tratamiento de crudo. A su vez, se entregaron simuladores de soldadura y notebooks para estas escuelas.

La agenda de actividades que la Fundación YPF realiza en Neuquén y Río Negro incluye actividades de formación técnica y profesional, de divulgación de la energía y de desarrollo sostenible.