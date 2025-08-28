tremenda golpiza a un hombre para robarle el celular » Catriel25Noticias.com

Ocurrió este jueves cerca de las 18:00 horas en calles Roque Sáenz Peña y Panamá cuando un hombre de avanzada edad fue abordado por dos masculinos que pretendían arrebatarle el celular. Se resistió pero los delincuentes lograron su objetivo. El señor fue trasladado al hospital local.

Los vecinos de la zona se mostraron indignados y relataron lo sucedido a este medio. “Los delincuentes de siempre, dijeron. El hombre venía caminando y al querer sacarle el celular lo golpearon mucho y lo dejaron tirado. Salieron como si nada con el celular. Ya nos tienen cansados, esos y las mujeres de que andan con ellos”. Claramente se referían al grupo de delincuentes conocidos que roban a toda hora en los barrios Cuatro Esquinas, Mosconi y ahora ampliaron su radio hacia Carod.

No hace mucho tiempo los vecinos hicieron justicia por mano propia linchando a una de las mujeres integrantes de la banda pero nada los detiene. Esta semana se viralizó un video donde el grupo merodea casas y chequean las puertas y portones y donde encuentran una abertura sin llave ingresan y se roban lo que encuentran.