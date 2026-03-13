Debasa se alista para defender el bicampeonato en el inicio del Rally Regional » Catriel25Noticias.com

El Rally Regional se pondrá en marcha en Cipolletti. La primera fecha del Campeonato Regional de Rally, que organizan la Asociación Volantes General Roca (AVGR) y Federación Regional Once del Automovilismo Deportivo, se disputará el fin de semana en la ciudad rionegrina.

El Rally Ciudad de Cipolletti marcará el inicio de la temporada 2026 en una prueba que se disputará del 13 al 15 de marzo por los caminos de la localidad, transitando también por Allen y Cinco Saltos. La organización espera contar con más de medio centenar de pilotos, provenientes de distintas localidades de Río Negro y Neuquén.

El piloto Catrielense Mauro Debasa se alista para defender el bicampeonato en este 2026 obtenido en 2024 y 2025 respectivamente, y acompañado por el team petrolero, nuevamente a bordo del Ford Fiesta.