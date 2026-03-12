Salzotto rechazó el nuevo método de reparto » Catriel25Noticias.com

Este jueves se concretó la mesa de trabajo propuesta por la Secretaría de Energía de Río Negro en relación a la nueva metodología de distribución de regalías petroleras donde Catriel, de concretarse lo propuesto en Viedma el pasado 26 de febrero sería perjudicada viendo reducidos los ingresos en un 50%.

La reunión fue encabezada por la Secretaria de Hidrocarburos Mariela Moya, representando a Catriel participaron la intendenta Daniela Salzotto, los técnicos Alejandro Otero y Rubén Piris y el secretario de Planificación Milton Molina.

En el inicio del encuentro, la intendente expresó un firme rechazo a la utilización del criterio de ejidos municipales como base para redefinir la distribución de regalías hidrocarburíferas.

Catriel sostuvo su posición señalando que aceptar este criterio implicaría convalidar límites territoriales que el municipio históricamente ha cuestionado y que hoy se encuentran en disputa.

Se expusieron antecedentes legales, históricos y administrativos que demuestran la presencia efectiva del Estado municipal de Catriel en el territorio, a través de políticas de contención social, desarrollo humano, infraestructura, habilitaciones comerciales y acompañamiento permanente a los puesteros que habitan la zona.

Durante la reunión se hizo entrega formal de los fundamentos técnicos y metodológicos del rechazo a la propuesta presentada por la Secretaría de Energía.

El Municipio de Catriel presentó una propuesta propia en relación al criterio de reparto de regalías hidrocarburíferas, acompañada de fundamentos jurídicos, históricos y técnicos.

Entre los principales puntos planteados se destacan:

Límites en conflicto: la metodología se basa en la ubicación de pozos dentro de ejidos reconocidos, pese a que Catriel mantiene disputas limítrofes aún no resueltas.

Muestra incompleta de pozos: el análisis contempla solo 622 pozos de un total de 5.438, dejando fuera el 88,5% de la infraestructura petrolera existente.

Falta de diferenciación productiva: el modelo unifica la producción en BOE, sin considerar que el petróleo crudo requiere mayor infraestructura y gestión ambiental que el gas natural.



Durante toda la reunión se generó un clima de diálogo, debate técnico y análisis muy productivo, que permitió intercambiar y comprender las distintas variables y criterios utilizados para la medición de la actividad hidrocarburífera, los cuales serán revisados y redefinidos en las próximas instancias de trabajo.

La jornada finalizó con el acuerdo de pasar a un cuarto intermedio, que se retomará el próximo viernes, con el objetivo de avanzar en simulaciones y análisis técnicos más específicos sobre las propuestas presentadas, particularmente en relación con la creación de un fondo de compensación por remediación ambiental o pasivo histórico, y un fondo de compensación por revalorización del rol histórico productivo de Catriel dentro de la actividad hidrocarburífera.

El Municipio de Catriel reafirmó su posición de defender con firmeza los intereses de la ciudad y su rol histórico como municipio petrolero en la provincia.