Los animales y el coronavirus: cmo est la situacin?

A partir de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata, se pudieron delinear varios aspectos de la presencia del covid-19 en animales. Es riesgoso? Hay posibilidad de contagio?

Investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) y de la facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata (UNLP) detectaron la presencia de Covid-19 en animales pero aclararon quesi bien pueden adquirir la enfermedad a travs del humano ellos no transmiten la enfermedad a las personas.

As lo explic a Tlam el codirector del proyecto investigador, el santiagueo David Di Lullo, quien resalt que no existe hasta la actualidad ningn caso de animales que puedan pasar el virus a las personas aunque dijo quehay un riesgo de contagio entre ellos (los animales), de acuerdo a la especie, porque tienen un comportamiento especial, que es lo que estamos investigando ahora.

La investigacin es liderada por Nadia Fuentealba y Javier Panei de la UNLP y por el equipo del IMSaTeD (UNSE-CONICET) a cargo de Fernando Rivero y David Di Lullo, quienes ganaron el financiamiento por parte de la Agencia Nacional de la Promocin de la Investigacin del ao pasadocon el proyecto Deteccin y caracterizacin molecular del SARS-CoV-2 en animales y vigilancia epidemiolgica de posibles reservorios, amplificadores y/o transmisores del virus (IP COVID 444-468).

Di Lullo, quien es codirector del proyecto, dio a conocer algunas de las conclusiones a las que arribaron hasta ahoradado que la investigacin continuar hasta junio en principio.

No es la primera vez que se detecta el virus en animales, ya se ha detectado en varios pases,incluso en Japn es donde se detecta el primer animal el ao pasado y hasta el momento son 21 pases que llevan reportando o detectando la presencia de la infeccin del Sars-CoV-2 en animales, explic Di Lullo.

De acuerdo a los resultados a los que arribaron en estos meses de trabajo, el investigador indic que esto significa que es un virus que tiene cierta capacidad de adaptaciny hay varias especies animales alrededor del mundo que son susceptibles de contraer la enfermedad o replicar el virus.

En Argentina el primero en detectar la presencia del virus y de secuenciarlo es el grupo de investigacin de La Plata que trabaja en consorcio con nosotros el grupo de investigacin de la UNSE y el Conicet,ellos lograron detectar primeros en un gato y tambin lograron la secuenciacin completa del Gen del Sars-CoV-2,manifest.

El especialista explic que la bsqueda o vigilancia epidemiolgica de Covid-19 en animales est planteada en el marco de un proyecto de investigacin en una convocatoria que lleva adelante la Agencia Nacional,oportunidad en que se presentaron en octubre alrededor de 900 proyectos, quedaron seleccionados 69 y uno es este.

En ese sentido, aadi quedentro del pas hay 3 proyectos similares que proponen la bsqueda o vigilancia epidemiolgica en animales de estrecho contacto con personas positivas, uno est en la Universidad Nacional de La Plata, otra en la UBA y el otro en la UNSE.

A travs de este proyecto, sostuvo, planteamos hacer la bsqueda epidemiolgica en principio en animales domsticos, apuntando a caninos y felinos que pertenezcan a dueos positivosy que cumplan con el criterio de seleccin de tener ese estrecho contacto entre las personas y sus macotas.

Luego, explic, se ampli las bsquedas a la fauna silvestre y autctona para poder colaborary aportar datos en lo que refiere a la dinmica de la enfermedad en la regin.

Lo que hay que destacar y dejar en claro es que si bien ha quedado demostrado que muchas especies son capaces de adquirir la enfermedad a travs del humano,es decir el humano le transmite la enfermedad a ellos, en los animales no hay reportado ni un solo caso que sea a la inversa, puntualiz.

Es decir, aadi que los animales no puedan infectar o transmitir la enfermedad a las personas. Eso no pasa, no existe hasta la actualidad ningn caso para tranquilidad de la poblacin,por eso reiter que los animales no transmiten la enfermedad a las personas.

Hay un riesgo de contagio entre ellos, segn la especie, porque tienen un comportamiento especial, que es lo que estamos investigando ahora y alrededor del mundo tambinpara determinar cul es el riesgo del comportamiento del virus en esas poblaciones animales, poder determinarlos y describir la dinmica de la enfermedad, asever.

Di Lullo consider que los resultados de nuestra investigacin pueden contribuir aportando datos en el comportamiento del virus en los animales y se buscaba determinar si ellos podan contagiar a los humanos, lo cual hasta el momento no se ha demostrado, lo que no es un dato menor, al contrario los datos que podemos aportar de acuerdo a nuestra investigacin llevaran tranquilidad, sobre todo a lo que es el bienestar animal, a la conservacin de las especies, a la conservacin ambiental,as que hay que ser serios y llevar tranquilidad a la poblacin.

Asimismo detall que se ha realizado tambin por nuestro grupo de investigacin serologa y los resultados son bastante preliminares, pero estn dando resultados que son muy alentadores coincidentes con lo que hemos encontrado en los hisopados y que van a aportar un dato ms y que suman a poder describir la enfermedad y cul es el comportamiento de los animales.

De esta forma nos ayudar a poder hacer una vigilancia para contribuir a la toma de medidas sanitariasen cuanto a los humanos y el contacto con los animales domsticos, de produccin, de trabajo o la fauna silvestre, indic.



