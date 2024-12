los grandes cambios de la Liga Deportiva Confluencia para 2025 » Catriel25Noticias.com

La Liga Deportiva Confluencia ya definió su formato para el 2025, que iniciará con grandes novedades. Entre los anuncios más destacados se confirmó que habrá 10 descensos.

En la reunión semanal, la Comisión Directiva del torneo resolvió que el próximo año se mantendrá el calendario de la liga con su Torneo Apertura y Clausura, pero volverá al formato largo, de todos contra todos en 21 fechas. El que más puntos sume, será el campeón del certamen.

En principio, el formato solo estaba previsto para las divisiones mayores, sin embargo, durante la reunión se resolvió, por mayoría con 13 votos a favor, que la modalidad se aplique a todas las categorías. De esta manera, el debut de las formativas está previsto para el sábado 8 de febrero y un día después llegará el turno de tercera y primera.

Entre las novedades más resonantes sobrasalió la figura de la segunda división en la Liga Deportiva Confluencia para 2026. En dialogo con Diario RÍO NEGRO, Carlos Rojas, presidente de la liga regional, confirmó que habrá una tabla anual donde los primeros 12 permanecerán en primera y los diez últimos descenderán.

«Creemos que con esta modalidad la liga va a tomar mayor jerarquía y será más competitiva. La idea estaba pensada y se venía charlando pero finalmente anoche se hizo efectiva y para el 2026 habrá dos divisiones», ratificó Rojas.

Una vez confirmado el torneo largo, se conoció el fixture para el torneo Apertura. De esta forma, todos los equipos conocen su hoja de ruta. «Conocer a los rivales con anticipación le va a dar previsibilidad a los clubes para que puedan recaudar cada vez que les toque viajar lejos», concluyó.

El fixture del Apertura de la Liga Deportiva Confluencia

Fecha 1

San Sebastián vs. Petroleros Pampeanos

Argentinos del Norte vs. Fernández Oro

Cipolletti vs San Martín

Experimental vs. Obrero Dique

Atlético Regina vs Unión de Allen

Deportivo Mainqué vs. San Carlos

Círculo Italiano vs. Deportivo Roa

Deportivo Huergo vs. Alto Valle

La Amistad vs Pillmatún

Catriel vs. Cimac

Maracacinho vs. San Isidro

Fecha 2

Petroleros Pampeanos vs Cipolletti

Pillmatún vs. Deportivo Mainqué

Unión de Allen vs San Sebastián

San Carlos vs. Fernández Oro

Deportivo Roca vs. Maracacinho

Alto Valle vs. Experimental

San Martín vs. Argentinos del Norte

Obrero Dique vs. Atlético Regina

Cimac vs. Círculo Italiano

Deportivo Huergo vs. Catriel

San Isidro vs. La Amistad

Fecha 3

ARGENTINOS DEL NORTE VS SAN CARLOS

DEPORTIVO MAINQUE VS SAN ISIDRO

CIPOLLETTI VS UNION

SAN MARTIN VS PETROLEROS PAMPEANOS

FERNANDEZ ORO VS PILLMATUN

ATLETICO REGINA VS ALTO VALLE

LA AMISTAD VS DEPORTIVO ROCA

SAN SEBASTIAN VS OBRERO DIQUE

MARACACINHO VS CIMAC

CIRCULO ITALIANO VS DEPORTIVO HUERGO

CATRIEL VS EXPERIMENTAL

Semana 4

PETROLEROS PAMPEANOS VS ARGENTINOS DEL NORTE

ALTO VALLE VS SAN SEBASTIAN

OBRERO DIQUE VS CIPOLLETTI

DEPORTIVO HUERGO VS MARACACINHO

SAN ISIDRO VS FERNANDEZ ORO

CIMAC VS LA AMISTAD

DEPORTIVO ROCA VS DEPORTIVO MAINQUE

UNION VS SAN MARTIN

EXPERIMENTAL VS CIRCULO ITALIANO

ATLETICO REGINA VS CATRIEL

PILLMATUN VS SAN CARLOS

Semana 5

MARACACINHO VS EXPERIMENTAL

FERNANDEZ ORO VS DEPORTIVO ROCA

SAN MARTIN VS OBRERO DIQUE

CIPOLLETTI VS ALTO VALLE

ARGENTINOS DEL NORTE VS PILLMATUN

CIRCULO ITALLANO VS ATLETICO REGINA

CATRIEL VS SAN SEBASTIAN

PETROLEROS PAMPEANOS VS UNION

LA AMISTAD VS DEPORTIVO HUERGO

SAN CARLOS VS SAN ISDRO

DEPORTIVO MAINQUE VSCIMAC

Semana 6

UNION VS ARGENTINOS DEL NORTE

CIMAC VS FERNANDEZ ORO

ALTO VALLE VS SAN MARTIN

SAN ISIDRO VS PILLMATUN

CIPOLLETTI VS CATRIEL

OBRERO DIQUE VS PETROLEROS PAMPEANOS

SAN SEBASTIAN VS CIRCULO ITALIANO

EXPERIMENTAL VS LA AMISTAD

DEPORTIVO HUERGO VS DEPORTIVO MAINQUE

DEPORTIVO ROCA VS SAN CARLOS

ATLETICO REGINA VS MARACACINHO

Semana 7

MARACACINHO VS SAN SEBASTIAN

ARGENTINOS DEL NORTE VS SAN ISIDRO

SAN CARLOS VS CIMAC

FERNANDEZ ORO VS DEPORTIVO HUERGO

PETROLEROS PAMPEANOS VS ALTO VALLE

CIRCULO ITALIANO VS CIPOLLETTI

LA AMISTAD VS ATLETICO REGINA

CATRIEL VS SAN MARTIN

DEPORTIVO MAINQUE VS EXPERIMENTAL

UNION VS OBRERO DIQUE

PILLMATUN VS DEPORTIVO ROCA

Semana 8

ALTO VALLE VS UNION

PETROLEROS PAMPEANOS VS CATRIEL

EXPERIMENTAL VS FERNANDEZ ORO

CIPOLLETTI VS MARACACINHO

CIMAC VS PILLMATUN

DEPORTIVO HUERGO VS SAN CARLOS

OBRERO DIQUE VS ARGENTINOS DEL NORTE

SAN MARTIN VSCIRCULO ITALIANO

DEPORTIVO ROCA VS SAN ISIDRO

SAN SEBASTIAN VS LA AMISTAD

ATLETICO REGINA VS DEPORTIVO MAINQUE

Semana 9

SAN CARLOS VS EXPERIMENTAL

FERNANDEZ ORO VSATLETICO REGINA

CATRIEL VS UNION

SAN ISIDRO VS CIMAC

DEPORTIVO MAINQUE VS SAN SEBASTIAN

MARACACINHO VS SAN MARTIN

PILLMATUN VS DEPORTIVO HUERGO

OBRERO DIQUE VS ALTO VALLE

LA AMISTAD VS CIPOLLETTI

CIRCULO ITALIANO VS PETROLEROS PAMPEANOS

ARGENTINOS DEL NORTE VS DEPORTIVO ROCA

Semana 10

SAN SEBASTIAN VS FERNANDEZ ORO

DEPORTIVO HUERGO VS SAN ISIDRO

CIPOLLETTI VS DEPORTIVO MAINQUE

ALTO VALLE VS ARGENTINOS DEL NORTE

UNION VS CIRCULO ITALIANO

PETROLEROS PAMPEANOS VS MARACACINHO

SAN MARTIN VS LA AMISTAD

EXPERIMENTAL VS PILLMATUN

OBRERO DIQUE VS CATRIEL

ATLETICO REGINA VS SAN CARLOS

CIMAC VS DEPORTIVO ROCA

Semana 11

PILLMATUN VS ATLETICO REGINA

CIRCULO ITALIANO VS OBRERO DIQUE

LA AMISTAD VS PETROLEROS PAMPEANOS

ARGENTINOS DEL NORTE VS CIMAC

FERNANDEZ ORO VS CIPOLLETTI

CATRIEL VS ALTO VALLE

DEPORTIVO MAINQUE VS SAN MARTIN

MARACACINHO VS UNION

SAN CARLOS VS SAN SEBASTIAN

DEPORTIVO ROCA VS DEPORTIVO HUERGO

SAN ISIDRO VS EXPERIMENTAL

Semana 12

SAN SEBASTIAN VS PILLMATUN

OBRERO DIQUE VS MARACACINHO

SAN MARTIN VS FERNANDEZ ORO

CATRIEL VS ARGENTINOS DEL NORTE

ALTO VALLE VS CIRCULO ITALIANO

DEPORTIVO HUERGO VS CIMAC

EXPERIMENTAL VS DEPORTIVO ROCA

ATLETICO REGINA VS SAN ISIDRO

PETROLEROS PAMPEANOS VS DEPORTIVO MAINQUE

UNION VS LA AMISTAD

CIPOLLETTI VS SAN CARLOS

Semana 13

DEPORTIVO ROCA VS ATLETICO REGINA

FERNANDEZ ORO VS PETROLEROS PAMPEANOS

MARACACINHO VS ALTO VALLE

CIMAC VS EXPERIMENTAL

PILLMATUN VS CIPOLLETTI

SAN ISIDRO VS SAN SEBASTIAN

DEPORTIVO MAINQUE VS UNION

CIRCULO ITALIANO

SAN CARLOS VS SAN MARTIN

LA AMISTAD VS OBRERO DIQUE ARGENTTNOS DEL NORTE VS DEPORTIVO HUERGO

Semana 14

SCATRIEL

EXPERIMENTAL VS DEPORIIVO HUERGO

SAN MARTIN VS PILLMATUN

PETROLEROS PAMPEANOS VS SAN CARLOS

ATLETICO REGINA VS CIMAC

SAN SEBASTIAN VS DEPORTIVO ROCA

CIPOLLETTI VS SAN ISIDRO

CIRCUL0 ITALIANO VS ARGENTINOS DEL NORTE

OBRERO DIQUE VS DEPORTIVO MAINQUE

ALTO VALLE VS LA AMISTAD

UNION VS FERNANDEZ ORO

CATRIEL VS MARACACINHO

Semana 15

PILLMATUN VS PETROLEROS PAMPEANOS

DEPORTIVO ROCA VS CIPOLLETTI

CIMAC VS SAN SEBASTIAN

DEPORTIVO HUERGO VS ATLETICO REGINA

DEPORTIVO MAINQUE VS ALTO VALLE

LA AMISTAD VS CATRIEL

MARACACINHO VS CIRCULO ITALIANO

SAN CARLOS VS UNION

FERNANDEZ ORO VS OBRERO DIQUE

SAN ISIDRO VS SAN MARTIN

ARGENTINOS DEL NORTE VS EXPERIMENTAL

Semana 16

ALTO VALLE VS FERNANDEZ ORO

SAN SEBASTIAN VS DEPORTIVO HUERGO

CATRIEL VS DEPORTIVO MAINQUE

SAN MARTIN VS DEPORTIVO ROCA

UNION VS PILLMATUN

CIPOLLETTI VS CIMAC

PETROLEROS PAMPEANOS VS SAN ISIDRO

ATLETICO REGINA VS EXPERIMENTAL

OBRERO DIQUE VS SAN CARLOS

MARACACINHO VS ARGENTINOS DEL NORTE

CIRCULO ITALIANO VSLA AMISTAD

Semana 17

LA AMISTAD VS MARACACINHO

DEPORTIVO ROCA VS PETROLEROS PAMPEANOS

ARGENTINOS DEL NORTE VS ATLETICO REGINA

DEPORTIVO MAINQUE VS CIRCULO ITALIANO

SAN ISIDRO VS UNION

DEPORTIVO HUERGO VS CIPOLLETTI

EXPERIMENTAL VS SAN SEBASTIAN

SAN CARLOS VS ALTO VALLE

FERNANDEZ ORO VS CATRIEL

PILLMATUN VS OBRERO DIQUE

CIMAC VS SAN MARTIN

Semana 18

CIRCULO ITALIANO VS FERNANDEZ ORO

SAN MARTIN VS DEPORTIVO HUERGO

SAN SEBASTIAN VS ATLETICO REGINA

UNION VS DEPORTIVO ROCA

LA AMISTAD VS ARGENTINOS DEL NORTE

CATRIEL VS SAN CARLOS

MARACACINHO VS DEPORTIVO MAINQUE

CIPOLLETTI VS EXPERIMENTAL

OBRERO DIQUE VS SAN ISIDRO

PETROLEROS PAMPEANOS VS CIMAC

ALTO VALLE VS PILLMATUN

Semana 19

ARGENTINOS DEL NORTE VS SAN SEBASTIAN

DEPORTIVO HUERGO VS PETROLEROS PAMPEANOS

PILLMATUN VS CATRIEL

FERNANDEZ ORO VS MARACACINHO

DEPORTIVO ROCA VS OBRERO DIQUE

EXPERIMENTAL VS SAN MARTIN

SAN CARLOS VS CIRCULO ITALIANO

ATLETICO REGINA VS CIPOLLETTI

CIMAC VS UNION

DEPORTIVO MAINQUE VS LA AMISTAD

SAN ISIDRO VSALTO VALLE

Semana 20

CIPOLLETTI VS SAN SEBASTIAN

CIRCULO ITALIANO VS PILLMATUN

CATRIEL VS SAN ISIDRO

ALTO VALLE VS DEPORTIVO ROCA

SAN MARTIN VS ATLETICO REGINA

PETROLEROS PAMPEANOS VS EXPERIMENTAL

DEPORTIVO MAINQUE VS ARGENTINOS DEL NORTE

MARACACINHO VS SAN CARLOS

LA AMISTAD VS FERNANDEZ ORO

UNION VS DEPORTIVO HUERGO

OBRERO DIQUE VS CIMAC

Semana 21

FERNANDEZ ORO VS DEPORTIVO MAINQUE

DEPORTIVO ROCA VS CATRIEL

DEPORTIVO HUERGO VS OBRERO DIQUE

SAN SEBASTIAN VS SAN MARTIN

PILLMATUN VS MARACACINHO

ATLETICO REGINA VS PETROLEROS PAMPEANOS CIMAC VS ALTO VALLE

SAN CARLOS VS LA AMISTAD

ARGENTINOS DEL NORTE VS CIPOLLETTI SAN ISIDRO VS CIRCULO ITALIANO

EXPERIMENTAL VS UNION