«Los que se creen dueños de la moral son los responsables del narcotráfico» » Catriel25Noticias.com

El gobernador de Río Negro apuntó contra quienes «pretenden instalar falsas situaciones» en la campaña electoral y cuestionó que se quiera convertir la elección de representantes provinciales en el Congreso en una contienda presidencial.

En el marco de la apertura de la Feria Bariloche A La Carta, el gobernador Alberto Weretilneck apuntó con dureza contra sectores de la oposición de cara a las elecciones legislativas, donde se definirán los representantes de la provincia en el Congreso.

En rueda de prensa, el mandatario provincial expresó: «Un tema que es una realidad, aquellos que pretenden instalar falsas situaciones eran los que más comprometidos están con el narcotráfico. Mostramos algo fundamental para aquellos que se creen dueños de la moral, que son los principales responsables del narcotráfico», disparó Weretilneck.

En plena campaña electoral, Weretilneck lamentó el tono que tomó la contienda: «Lo ideal sería una campaña donde debatamos miradas, pero lamentablemente la sociedad no ha tenido disposición ni ideas de un proyecto. Quieren hacer parecer una elección presidencial, pero es una elección de los representantes de la provincia en el Congreso».

El gobernador cuestionó el perfil de algunos candidatos y defendió a los postulantes de Juntos Somos Río Negro: «Planteamos que un senador como Soria que pertenece a Alberto Fernández, Ana Marks que es de la Campora no van a responder a los vecinos… a los rionegrinos no les interesa ese marco ideológico, quieren rionegrinos que estén acá y que den la cara para defender los intereses de la provincia. Olvidémonos que estas personas defiendan a los rionegrinos. Si eligen a Juanpi (Muena), Facundo (López) y Andrea (Confini) se defenderá la provincia».

Weretilneck también apuntó contra el referente libertario José Luis Espert: «Espert no explicó nunca su vínculo con Machado», señaló.