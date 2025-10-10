robaron y faenaros dos equinos » Catriel25Noticias.com

Esta madrugada dos equinos fueron robados de una chacra y a las pocas horas encontrados ya faenados a unos 2 mil metros del lugar del robo.

La familia Molina denunció el robo de una yegua alazana y un caballo tordillo. Eran animales muy mansos utilizados para equitación y recreación.

Luego de una búsqueda intensa con el convencimiento de que los habían robado para faena, fueron encontrados precisamente a unos dos mil metros de la chacra y faenados.

El cuatrerismo es una práctica habitual en la localidad y poco controlada y castigada. No hace mucho tiempo robaron a plena luz del día un acaballo utilizado para Equinoterapia a la agrupación Kawell Anay. Encontraron sus vísceras en un domicilio donde los habían faenado para la venta.