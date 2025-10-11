Veteranos de la Asociación Civil presentes en el Nacional de futbol » Catriel25Noticias.com

Con la participación de autoridades provinciales, municipales y de la Federación Argentina de Fútbol para Veteranos (FAFUV), se realizó en el Centro Cultural Provincial Medasur (Santa Rosa, La Pampa) el lanzamiento oficial del XX Campeonato Argentino de Fútbol de Veteranos, que se disputará del 10 al 13 de octubre.

El certamen, considerado el más federal del país, reunirá a 64 equipos de distintas provincias y alrededor de 1.600 futbolistas. Será organizado por la Liga de Veteranos de Fútbol de Santa Rosa y fiscalizado por la FAFUV.

Catriel presente con tres selecciones

La Asociación Civil de Fútbol Catriel participará con tres representativos en diferentes zonas y categorías, reafirmando su crecimiento y protagonismo en el fútbol de veteranos a nivel nacional.

Categoría GRADUADOS (56 a 60 años)

Catriel estará representada por dos selecciones:

Selección 1 – DT: José Luis “Tuqui” Parada

Zona N°2:

AVFZNP (La Pampa)

A.C. Tiro Fútbol Club (Río Negro)

Bahía Blanca (Buenos Aires)

Asociación Civil de Fútbol Catriel (Río Negro)

Plantel:

Daniel Albornoz, Ramón Arias, Dardo Coria, Luis Cisterna, Walter Ceballos, Oscar Barros, José Fernández, Darío Bustos, Luis Parada, Bautista Toledano, Walter Opriska, Fabián Martínez, Dante Sellanes, Alfredo Hernández, Alberto Inostroza, Eduardo Llanten, Juan Michaux, Daniel Rodríguez, Rubén Fuentes, Roberto Ontiveros, Julio Vázquez, Nazario Navarrete, Luis Ojeda y Juan …

Selección 2 – DT: Miguel “Búfalo” Abeldaño

Zona N°4:

Plantel:

Fabián Altamirano, Osbaldo Amezcua, Néstor Arias, Oscar Cabral, Pablo Cárdenas, Daniel Cerda, Raúl Cerna, Elías Guajardo, Héctor Guerra, Jorge Inostroza, José Inostroza, Roberto Martínez, Julio Mendoza, Miguel Padilla, Mario Peña, Ramón Riarte, Mario Sierra, Alberto Tapia, Jaime Valenzuela, Sixto Zapata, Miguel Abeldaño, Omar Velázquez, Hugo Orellana y Luis Garabito.

Categoría EXPERTOS (61 a 65 años)

DT: La dupla Carlos Cárdenas y Juan Hoffman

Zona N°3:

A.C. y Deportiva Quintu Panal (Río Negro)

Asociación Civil de Fútbol Catriel (Río Negro)

AVDFR (Córdoba)

Amigos de Caleta (Santa Cruz)

Plantel:

Juan Bravo, Antonio Darío Calvo, Jorge Campillay, Francisco Colliu, Walter Contreras, Juan Falcón, Héctor Fuentes, José Luis García, Miguel Ibáñez, Eulogio Machado, Juan Márquez, Fidel Ormeño, Gregorio Reta, Eduardo Machado, Rubén Matiazzo, Luis Pagano, Juan Carlos Martínez, Pedro Zurita, Luis Bravo y Carlos Yanten.

Un campeonato con historia y sentido federal

El presidente de la FAFUV, Néstor Florís, destacó el acompañamiento institucional y la magnitud del evento:

“La Federación está para apoyar a la Liga, para que este campeonato sea ejemplo para todo el país. Este año incorporamos una nueva categoría para mayores de 70 años, donde muchas glorias del fútbol volverán a disfrutar de la cancha.”

Por su parte, el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar, subrayó el impacto económico y social del torneo:

“El deporte se convierte en una fábrica sin chimeneas: moviliza la gastronomía, la hotelería y las estaciones de servicio. Este campeonato genera movimiento, inclusión y encuentro.”

Escenarios y organización

Los partidos se disputarán en doce canchas distribuidas entre el predio NB CAMP (La Agrícola), el complejo del Club All Boys sobre la Ruta Nacional 35 y el estadio Víctor Arriaga del Club Estudiantes.

El torneo llevará el nombre “José Veliz”, en homenaje a un dirigente histórico de Catamarca y de la Federación.

Orgullo Catrielense

Las delegaciones de Catriel ya se encuentran en Santa Rosa, listas para representar a la ciudad y al fútbol regional con la pasión y el compañerismo que caracteriza a cada plantel.

¡Éxitos muchachos y gracias por llevar nuestros colores a lo más alto!