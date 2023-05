Luego de la muerte del petrolero, Rucci se reunió con Katopodis por las rutas

El titular del sindicato de Petroleros Privados se reunió con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis luego de las protestas en las rutas del petróleo por los constantes accidentes y la muerte de un trabajador en la ruta 151 por el choque de dos camiones.

Katopodis se comprometió a elaborar una propuesta a los reclamos planteados por Neuquén y Río Negro. La misma será presentada en otra mesa pactada para dentro de 10 días. La reunión de este martes estuvo integrada también por representantes de Vialidad Nacional, Transporte y Energía de la Nación y se sugirió una agenda de tareas en conjunto.

Rucci había elevado una nota al ministerio para pedir una reunión con el objetivo de «ponerlo en conocimiento de lo que está pasando porque de Nación no hacen inversiones. O no saben, o no le dicen», explicó.

En cuanto a los pedidos, el petrolero indicó que se exige a Nación que se tracen más caminos. «Las rutas están totalmente colapsadas», expresó. «Cualquiera que transite por la 151 hasta Catriel, (sabe que) esta totalmente deteriorada, pasando para el lado de La Pampa de la misma manera están arreglando por tramos, con parches. Alguien tiene que hacer algo. Por ahí no se ve desde el gobierno central la necesidad para que justamente haya un desarrollo como corresponde en Vaca Muerta», manifestó. Tanto la ruta 151, como la 7 que va Añelo, la 17 que va de Cutral Có a Añelo «tiene que estar como corresponde», aseguró.

«Es imposible pensar en Vaca Muerta si no se llevan los servicios necesarios, porque los que desarrollan Vaca Muerta son personas». Y manifestó: «Nos jactamos que triplicamos la producción, que salimos al mundo con nuestros productos y en los pueblos donde la gente – que es la materia prima más importante – no tienen servicios necesarios mínimos» Y enfatizó: «Esto es un problema que alguien lo tiene que ver, tanto el Estado nacional como provincial», explicó Rucci