Madre del joven baleado en asalto dijo que «lo abandonaron»

“En el hospital le dijeron que solo era un raspón, y tiene la bala en la pierna”, manifestó la madre de Cristian, el joven que fue baleado el fin de semana, tras intentar detener al ladrón que había asaltado una despensa en calle Roque Sáenz Peña.

La mujer habló esta mañana en “Radio Alas” y manifestó: “Ese día en ningún momento me llamaron para decirme que a mi hijo le había pasado algo, me enteré cuando él llegó a mi casa y me dijo que había sufrido un accidente, `me dispararon, me lastimaron pero es sólo un roce`, cuando lo vi le dije: ́”Cristian, vos tenés un agujero ahí, eso no es un raspón”. “En el hospital no se qué médico lo atendió, pero le hicieron una curación y le dijeron que solo era un raspón”.

Y agregó: “lo llevé al otro día al hospital porque tenía muchos dolores, le hicieron una placa y ahí descubrieron que tenía el plomo (bala) en la pierna. El cirujano le dio las indicaciones para realizar la tomografía, internación y pre quirúrgico. Tuvo que pagar 40.000 pesos para hacerse la resonancia, y le hicieron un plan de pago, la clínica no autoriza la internación ni pre quirúrgico”.

La mamá del joven reclamó “nadie se hace cargo, ni la fiscalía que está pidiendo que le extraigan el plomo, y todo tendrá que salir de nuestros bolsillos. Cristian está shockeado todavía, no duerme bien en la noche, tampoco recibió tratamiento psicológico”.

El joven había ido a comprar ese sábado por la tarde junto a su señora y sus 4 hijos menores de edad a la despensa ubicada en Barrio Cuatro Esquinas, en esos instantes el delincuente estaba asaltando a la dueña del comercio y al salir, Cristian que había observado todo, intentó detenerlo, “sacó el arma y efectuó dos disparos… tiró a matar”, relató la madre del joven que resultó herido en la pierna, “lo llevaron al hospital en una camioneta porque nunca llegó la ambulancia”.

“Voy a denunciar al hospital por abandono de persona y mala praxis” sostuvo, y además realizó un reclamo a los dueños del local que fue asaltado: “nunca se acercaron a ver el estado de salud de Cristian, porque él arriesgó su vida”, concluyó