Manu Pereyra e Ignacio Serra campeones en el regional de Tenis de Mesa » Catriel25Noticias.com

Neuquén-Seis alumnos pertenecientes a la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de la Ciudad de Catriel, disputaron en la Ciudad de Centenario, Neuquén, el Torneo Regional Abierto, organizado por el Circuito de Desarrollo Provincial Neuquino de Tenis de Mesa y supervisado por la FATM (Federación Argentina de Tenis de Mesa). Dicho torneo fue puntuable para el Ranking Nacional.

El certamen se disputo el Sábado 21 y Domingo 22 de Junio, en el Club Stabile, ubicado en San Juan Bosco N° 346 de la Ciudad de Centenario, Neuquén.

El Torneo regional sumó aproximadamente unos 100 tenemesistas de diferentes Ciudades como Cipolletti, Neuquén, Loncopué, Catriel, Villa Pehuenia, Paso Aguerre, Villa El Chocón, Vista Alegre, El Chañar y los locales de Centenario.

Los alumnos Catrilenses que viajaron acompañados por el Profesor Cristian Pereyra estuvieron a la altura del Torneo y obtuvieron un total de 4 preseas (2 de Oro y 2 de Bronce).

Acá el resumen:

1- Francisco González (Categoría Sub 13) – MEDALLA DE BRONCE.

2- Fausto Castaño

(Categoría Sub 13 y Sub 17)

– Llegó hasta 4tos de Final en Sub 13

– ⁠8vos de Final en Sub 17

3- Valentino Fredes (Sub 13 y Sub 17)

– Cayó en zona de Sub 13, pero logró ser el Sub Campeón en la llave B.

– ⁠Cayó en zona en Sub 17.

4- Mateo Morales (Sub 13 y Sub 17)

– Medalla de BRONCE en Sub 13.

– ⁠Cayó en zona en Sub 17.

5- Ignacio Serra (Sub 17)

– Logró Coronarse CAMPEÓN .

6- Manu Pereyra (Todo competidor).

– Logró Coronarse CAMPEONA.

El entrenador de la Escuela Municipal, profesor Cristian Pereyra, destacó que los jugadores Catrielenses jugaron en muy buen nivel, destacando que tanto Fausto, Valentino, Mateo y Francisco van encontrando su juego y son cada vez más competitivos. En cambio Ignacio Serra y Manu Pereyra, siguen ratificando el gran momento deportivo que han alcanzado desde hace muchos años.