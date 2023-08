Manu Pereyra regresó de Estados Unidos y tiene ofertas para emigrar a Europa

La Joven deportista Catrielense; Manu Pereyra días atrás arribó a Argentina, luego de disputar el Panamericano U 19 y el Circuito Mundial en el Estado de Virginia en EEUU.

El alto nivel alcanzado le permitió medirse con las mejores jugadoras a nivel mundial, como así también le abrió las puertas para regresar a Europa en el mes de septiembre, donde tiene ofrecimientos de equipos oficiales.

En el Circuito Mundial Manu estuvo muy cerca de conseguir medalla para nuestro país, en la modalidad Doble Mixto, ya que llegaron junto a su compañero Nicholas Yamane de Brasil, hasta 4tos de Final y estando a solo 2 puntos de estar el Semi Final y obtener medalla.

En un cuadro muy complicado en 8vos de Final triunfaron 3 a 0 a la dupla de Angélica Arellano

-Ecuador y Darius Hahimi EEUU

Cayeron derrotados en 4tos de Final en un encuentro muy disputado por 3 a 2 frente a los Puertoriqueños Rankeados N° 2 Brianna Burgos y Steven Moreno

Con Parciales (11 – 6, 3 – 11, 3 – 11, 12 – 10 y 9 – 11).

En la Categoría Individual y en zona de grupo

Manu perdió con la Sub Campeona Panamericana por 3 a 1 León Burgos de Puerto Rico en el Circuito Mundial. Empezó el encuentro ganando y luego fue superada por Burgos, que tiene un gran nivel

Parciales

11 – 7 Manu

8 – 11 Burgos

6 – 11 Burgos

8 – 11 Burgos

En el siguiente encuentro Manu se jugó la Clasificación a los 16 avos frente a la China nacionalizada Canadiense CHING NAM FU, donde cayó por 3 a 0.

Parciales:

12 – 10 Nam Fu

12 – 10 Nam Fu

11 – 6 Nam Fu

Es importante resaltar que en los 2 primeros sets del encuentro Manu se encontraba 10 – 8 arriba y no logró cerrar los set.

De todas formas, estos Torneos sirven mucho para ver aspectos a trabajar recalcaron sus coach.

Manu estuvo a la altura de los encuentros y sólo falta seguir trabajando duro para alcanzar grandes metas.

Por otro lado, la Joven fue seleccionada junto a 6 deportistas más por la Federación Argentina de Tenis de Mesa, para volver a Europa (Portugal) al Centro de Alto Rendimiento de Mirándola y seguir perfeccionando su juego.

Manu está analizando junto a su familia la propuesta como así también la propuesta de jugar liga para un club francés.

La deportista opino al respecto y dijo: » Me sentí muy bien con mi juego, pero tengo que seguir trabajando duro para obtener buenos resultados en los próximos años; la decisión de volver a Europa es muy interesante pero aún no la he tomado una definición ya que tengo que arreglar el tema económico del viaje y dialogar con mis profesores por mis estudios»;

Manu actualmente cursa el 5to año de la Escuela Industrial (CET N° 21), con un promedio 9 50.