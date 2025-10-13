Manu Pereyra y Jonathan Solano se quedaron con el oro » Catriel25Noticias.com

El 11 y 12 de octubre, en el SUM del CEM N°78, se llevó adelante el Primer Torneo Regional de Tenis de Mesa puntuable para el Ranking Nacional (FATM), en las categorías Menores y Todo Competidor.

El evento reunió a jugadores y jugadoras de distintas ciudades y provincias del país como Balcarce (Bs. As.), Plottier, Neuquén, Cipolletti (R.N.), San Rafael (Mza.), 25 de Mayo (L.P.) y Catriel (R.N.), consolidando un espacio deportivo de gran nivel competitivo.

La inauguración contó con la presencia de la intendenta Daniela Salzotto, acompañada por la concejala Carolina Piris, la secretaria de Desarrollo Lucía Galván, el secretario de Planificación Milton Molina, la subsecretaria de Deporte y Cultura Ayelén Cayunao, la directora de Tierras Noelia Lagos y el director de Deportes Facundo García, quienes destacaron la importancia del deporte como espacio de encuentro, crecimiento y oportunidades.

Durante la jornada, la intendenta felicitó a todos los participantes por su compromiso, su desempeño y por representar con orgullo a cada ciudad y provincia, reafirmando el acompañamiento del municipio al deporte local y regional.

Resultados destacados:

Manuela Pereyra (Catriel) – Oro en Damas Sub 23 y Damas Todo Competidor

Yonatan Solano (Neuquén) – Oro en Caballeros Todo Competidor

Santiago Serra, Isabella Cáceres Soares, Ignacio Serra, Francisco González y más representantes locales, lograron podios en diversas categorías, dejando en alto el deporte catrielense.

El profesor Cristian Pereyra destacó el apoyo de la intendenta Daniela Salzotto y su equipo de trabajo, el acompañamiento de las familias y el esfuerzo de toda la comunidad del Tenis de Mesa de Catriel, que hicieron posible este exitoso torneo.