«El GNL generará 50.000 puestos de trabajo en Río Negro y Neuquén» » Catriel25Noticias.com

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que el proyecto “Argentina LNG” generará 50.000 nuevos puestos de trabajo en Neuquén y Río Negro. Además, detalló las inversiones que se harán y las proyecciones de exportaciones. Anticipó que en el próximo año la empresa invertirá entre USD 5.000 y USD 6.000 millones.

En diálogo con Infobae, el directivo sostuvo que, aunque el proyecto prevé una capacidad de doce millones de toneladas, existe la posibilidad de incrementarla a dieciocho millones si Shell confirma su participación, lo que significaría exportaciones por cerca de trescientos mil millones de dólares para la Argentina. Las declaraciones se dieron después de rubricar el acuerdo de ingeniería final con ENI, un paso fundamental antes de la decisión definitiva de inversión.

Marín precisó que este proyecto va a generar un fuerte impacto en el empleo: se estima la creación de 50.000 puestos de trabajo (considerando directos e indirectos) entre Río Negro y Neuquén. A esta última provincia ingresan de unas 25 familias por semana, lo que implica un enorme cambio demográfico.

En ese marco, afirmó: “Como empresa, nuestro objetivo es alcanzar un nivel de productividad de clase mundial. Esa productividad también beneficia al Estado, y para lograrlo la capacitación es clave. Tenemos un proyecto destinado a toda la industria que venimos desarrollando desde hace un año y medio, aunque todavía no logramos concretarlo. El plan de formación tendrá una duración de un año y comenzará en marzo”. Vale mencionar que los sueldos de los petroleros ronda los $7 millones mensuales.

“¿Qué implica el proyecto en un horizonte de veinte años? Que, con la adhesión confirmada y la incorporación de otra compañía muy grande prevista para el mes próximo, ya estamos en condiciones de salir a buscar el financiamiento necesario para la infraestructura”, había dicho Marín en diálogo con Radio Mitre.

Resaltó que la inversión en infraestructura es, sin dudas, la más grande en la historia del sector energético. “No sé si hay otra de esta magnitud, porque mi foco está en el desarrollo de este proyecto. Solo en infraestructura estamos hablando de unos USD 25.000 millones. Si sumamos el desarrollo de los pozos, que requiere alrededor de USD 20.000 millones hasta 2031, la inversión total asciende a unos USD 45.000 millones. Y, considerando todo el ciclo del proyecto, alcanzará los USD 85.000 millones”, precisó.

En Infobae, dijo que el proyecto de infraestructura, para el cual buscan el Process Finance, asciende a 25.000 millones de dólares. De ese total, deben conseguir 17.500 millones, ya que el financiamiento cubre el 70%. “Si el desarrollo anterior, de 2.000 millones, fue el más grande de la historia, este lo multiplica por diez”, destacó Marín.

Y sostuvo que este proyecto se ubica entre los más rentables prácticamente del mundo.

Marín remarcó el cambio total que significa en el sector energético y para la Argentina en materia de oil and gas. Este proyecto se enmarca en el objetivo de que el país logre exportaciones superiores a USD 30.000 millones a partir de 2031. “Le podemos vender a Alemania, le podemos vender a Japón, le podemos vender a a Corea, le podemos vender al que queramos, a Portugal, a España. Tenemos muchas posibilidades, no falta mucha venta”, detalló.

“Tal vez no todos dimensionen su alcance, pero la firma del otro día fue muy relevante: que haya venido el CEO de ENI, Claudio Descalzi, es un hecho inédito, es la primera vez que visita la Argentina. Su presencia personal y su compromiso con el proyecto son señales claras de respaldo. Ahora debemos avanzar en la búsqueda del financiamiento, que es enorme: sería diez veces mayor al del oleoducto, que hasta ahora fue la inversión más grande conseguida», dijo.

A su vez, aseguró: “Apuntamos a iniciar las obras a más tardar a mediados del año próximo, aunque eso dependerá de las negociaciones con los distintos bancos. A partir de ese momento comenzaremos con todos los trabajos”. La primera exportación está prevista para fines de noviembre o diciembre del año que viene.