Mario Rebolledo: Intendente electo de Puelén

“Nuestros jóvenes terminan el secundario y no continúan estudiando, hay una cultura de estancamiento que vamos a cambiar”, anunció el intendente electo Mario Rebolledo.

Puelén hoy tiene alrededor de 1.000 habitantes y el padrón está compuesto por 648 votantes. La diferencia por la que venció al actual intendente Rubén Colado y que pugnaba por la reelección, fueron sólo 17 votos, 187 a 170, mientras que el otro candidato Ramón Vázquez obtuvo 155 sufragios y quedó en tercer lugar.

El representante de “Comunidad Organizada”, tiene 29 años de edad, nació en Rincón de Los Sauces y hace 23 años que vive en la localidad de Puelén junto a su familia, el padre es trabajador petrolero y su madre ama de casa. “Soy maquinista en una empresa que realiza trabajos en un acueducto, hacemos el mantenimiento desde Puelén a Chacharramendi”, comentó en diálogo con Radio Alas.

Hace algunos años armó una escuela de fútbol a la que asisten muchos niños, y eso le permitió tener un contacto fluido con los vecinos y palpar las problemáticas que atravesaba la comunidad.

Rebolledo con Juan Carlos Tierno (Pte Comunidad Organizada)

CANDIDATURA

Rebolledo contó cómo fue su intervención en la política, “uno a veces tiene sueños, siempre lo veía de afuera y opinaba, pero me guardaba las opiniones para mi, un día lo soñé, se presentó la oportunidad y armamos una lista con un grupo de chicos. Nuestra propuesta se basó en el déficit social, la gente se interesó en conocer la realidad de nuestra propuesta y dio resultado,… Todavía no podemos caer, pero es la realidad”.

EJES DE CAMPAÑA

Una de las propuestas se hizo tras una recorrida en la amplia zona de campo de Puelén, “fuimos casa por casa, puesto por puesto, una de las principales problemáticas es que no tenemos una buena asistencia social en el campo y en el pueblo, en relación al deporte no tenemos escuelas deportivas, en cultura no contamos con un abordaje”, sostuvo.

EDUCACIÓN

El intendente electo explicó que uno de los temas más preocupantes es en lo educacional. “Yo hace 23 años que estoy en Puelén y en todo este tiempo solo se han recibido 9 chicos de la localidad. Nadie se preocupó en saber porque los chicos, una vez que terminan el secundario, no continúan estudiando, si es por falta de recursos o cual es el motivo”.

“¿Qué es lo que le estamos brindando hoy a nuestros niños y jóvenes?, no les estamos dando las herramientas necesarias para que puedan tomar la decisión de continuar estudiando, los tenemos en una cultura de estancamiento”, enfatizó.

RECURSO NATURAL

Rebolledo fue claro y contundente, “yo traté de hacerle ver la realidad a la gente, la situación es crítica, nosotros tenemos un recurso natural que muy pocos pueblos lo pueden tener, que es el agua, ese recurso se está perdiendo y no lo estamos utilizando”.

TRANSICIÓN

El vencedor de las elecciones destacó que el actual intendente Colado se puso a disposición apenas terminó la elección, “eso lo debo destacar y reconocer”.

“Nosotros nos enfatizamos en hacer algo diferente a lo que se ve en política, darle participación a la gente que se lo merece. El pueblo no debe estar al servicio del municipio, sino que el municipio debe estar al servicio de la comunidad”, concluyó Mario Rebolledo.