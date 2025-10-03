«Me hice la rinoscopía. A ver cuántos se animan» » Catriel25Noticias.com

La diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza – Río Negro, Lorena Villaverde, visitó la ciudad en el marco de su recorrida provincial. En diálogo con Radio “Alas”, la referente libertaria repasó su agenda, defendió la gestión nacional y respondió a las críticas locales sobre obras pendientes.

“Queremos un Estado eficiente que esté cerca de la gente”

“La Libertad sigue avanzando para que la Argentina no retroceda. Más allá de cualquier percance, seguimos enfocados en lo que nos pidió nuestro presidente: eficientizar los organismos. Hoy vimos a muchos jubilados recibiendo sus anteojos después de estudios que, en algunos casos, no se habían hecho en toda su vida. Eso es lo que importa, los hechos concretos”, dijo luego de participar de al entrega de más de 500 pares de anteojos del programa “Visión” de PAMI a jubilados de Catriel y zona.

No le permitían hablar con los jubilados

“A veces se intenta impedir nuestro contacto con los vecinos, pero no vamos a dejar de estar cerca de ellos. Si hay cobros indebidos o irregularidades en las prestaciones, eso es un delito. Les pedimos a los ciudadanos que denuncien. Lo importante es que los adultos mayores reciban lo que por derecho les corresponde”, aclaró

Del Diputados al Senado

“Hemos demostrado en este año que se puede rendir cuentas. Río Negro ha sido bendecida con inversiones claves gracias al RIGI y al desarrollo energético impulsado por Javier Milei. Catriel es un nodo estratégico. Desde el Senado vamos a seguir trabajando para liberar a la provincia de la asfixia burocrática y de la mala administración que por años trabó a emprendedores e inversores”

Reclamos locales: Ruta 151 y obras de infraestructura

“Quiero aclarar que nunca hice una promesa, pero sí asumí un compromiso. La Ruta 151 fue víctima de corrupción e irregularidades en Vialidad Nacional. Hemos avanzado en un plan de rutas concesionadas para terminar con obras eternas y mal ejecutadas. Me reuní con el Presidente para trabajar en un marco regulatorio que brinde soluciones reales sobre este tema”, dijo

Críticas y denuncias políticas

“Porque no tienen nada más que decir. Yo puedo mostrar mis antecedentes penales y demostrar que no tengo causas judiciales. Jamás consumí drogas ni participé en ilícitos. Para despejar todo tipo de dudas me sometí a una rinoscopia, cosas que otros no pueden hacer. Me atacan porque digo lo que muchos callan sobre la corrupción y el saqueo que sufrió nuestra provincia durante años”

Contra Soria

Villaverde habló de manejos de dinero en efectivo cuando Soria era intendente: “ Les quitaba un 10% a sus funcionarios y los obligaba a dejarlo en su despacho”. Además, recordó denuncias por presunta malversación de fondos públicos y maniobras inmobiliarias que habrían beneficiado a Clan Soria”.

También mencionó el cobro de un seguro de vida tras la muerte del ex gobernador Carlos Soria: “A cinco días de la muerte de su padre se presentaron junto a sus hermanos a cobrar 300 mil dólares, falsificando su firma”, son una mafia, exclamó

También para Juan Martín (Pro)

“La candidata a senadora de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, estuvo presa por contrabando de cocaína y su pareja, también con causas por narcotráfico, es primo hermano de Fred Machado. Nadie con este prontuario puede ser candidato», había dicho el actual diputado Rionegrino

Villaverde respondió: «La Argentina está como está por tibios, hipócritas y especuladores como vos Juan Martín. Socio de Soria, Massa y Cristina. Bancado por el gobernador».

«Hace 25 años vivís de la política. Usás la provincia para tus negocios personales. Te fuiste a Córdoba y Chubut a buscar cargos cuando acá te echaron. También me pediste trabajo a mí en mi empresa de comunicaciones. Nosotros con Milei llegamos hace un año y medio para terminar con tipos como vos, que sólo se representan a sí mismos y frenan el futuro de la Argentina y de la provincia de Río Negro». agregó.

Ofuscada, y temiendo que la caída libertaria la arrastre en la próxima elección y quede afuera del Senado, lugar que aspira a integrar, aseguró: «No hay medias tintas: o estás con Milei o estás contra él».

«Los tiempos cambiaron. Guardate las operaciones. La gente ya eligió libertad. El delincuente, parásito y vago sos vos Juan Martín», cerró

Un cierre en clave de campaña

Con un camión ploteado en violeta, fotos de Javier Milei y la consigna “Lorena es Milei en Río Negro”, la candidata de La Libertad Avanza dejó en claro su estilo combativo y su discurso directo. Entre promesas de eficiencia estatal, denuncias a la vieja política y la defensa del modelo libertario, Villaverde busca consolidar su lugar en la Cámara Alta, apelando al contacto directo con los vecinos y al protagonismo de Río Negro en la agenda energética nacional.