el número sorprende ¿Cuántas parejas por día se separaron en 2025? » Catriel25Noticias.com

Las relaciones sociales se enfrentan a múltiples obstáculos a la hora de concretar un proyecto en común, como es la estabilidad económica, la salud mental, la solución habitacional y la crianza de los hijos. Estas rupturas de parejas en Río Negro se refleja en las 593 causas de divorcio que recibieron los Juzgados y Unidades Procesales de Familia.

La cifra corresponde al período enero-junio de este año, y aunque es un número elevado, la cantidad de divorcios se ubican por debajo de los registros anuales de los últimos años. Ya que durante el 2024 se iniciaron 1.240 expedientes por disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, haciendo el cálculo, el resultado es llamativo: en 181 días se separaron 3,27 parejas de promedio. Son 1186 rionegrinos.

Durante el 2023 se dictaron 1529 sentencias de divorcio, lo que constituye el número más alto de la última década. En los años previos, las estadísticas mostraron una relativa estabilidad en sus números porque 1.204 casos se registraron en 2022, 1333 en el 2021 y 910 divorcios en 2020 -marcado por la pandemia por Covid 19- constituyendo una tendencia descendente.

Entre los años 2016 y 2019, las cifras se mantuvieron una relativa estabilidad. Porque se registraron 1400 divorcios en 2016, 1935 en 2017, 1426 disoluciones matrimoniales en 2018 y 1386 durante el 2019. En 2015 se registraron 903 y en 2014, un total de 1.078 divorcios.

El divorcio, una tendencia que crece cada año

Como se puede visualizar, las cifras más recientes demuestran un número alto de divorcios, mientras que en años anteriores la tendencia es descendente. El aumento en los divorcios pueden reflejar diferencias en las nuevas dinámicas de las relaciones sociales, transformaciones en la forma de relacionarse y cambios en las percepciones del amor romántico.

Los rionegrinos emitieron sus trámites de divorcio en 16 organismos judiciales distribuidos en todo el territorio provincial. Entre ellos, se destacan las unidades procesales de Viedma y General Roca. También se reciben causas en Cipolletti, San Antonio Oeste, Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche y El Bolsón.

La disolución del vínculo matrimonial se enmarca legalmente por el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación. La normativa establece que el divorcio sea solicitado por una o por ambas personas del matrimonio y debe ser declarado judicialmente.

El fuero de familia no sólo intervino en divorcios. En el mismo semestre de 2025 se registraron 10.357 causas en total, lo que representó un aumento del 10,26 % respecto al mismo período del año anterior, cuando se habían iniciado 9.393 expedientes.

La cuota alimentaria, el trámite más solicitado en el fuero de Familia

Según el informe del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia, las causas abordadas fueron cuotas alimentarias, homologaciones, internaciones involuntarias por consumo problemático de drogas o salud mental, guarda con fines adoptivos, restituciones y distintos vinculados a relaciones familiares.

Dentro de ese universo, se realizaron 6485 procesos relacionados con violencia intrafamiliar o de violencia de género. Las causas como las cuotas alimentarias y las restituciones también reflejan las dinámicas familiares, ante la ruptura del matrimonio y la responsabilidad del cuidado de los hijos ante la nueva organización de los padres.

La distribución territorial mostró que la Segunda Circunscripción judicial agrupó el 43,7 % de los expedientes, seguida por la Cuarta con el 21,8 %, la Tercera con el 19,8 % y la Primera con el 14,5 % de las causas.

En paralelo, el fuero de familia dictó 4.573 sentencias y realizó 407 audiencias en temas relacionados con la niñez y la adolescencia. Los datos, recopilados por el sistema de información judicial del ST tiene como objetivo reflejar la actividad de cada circunscripción y detectar tendencias en el volumen de causas.