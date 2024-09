Millonaria inversión de EdERSA previendo en un verano complejo » Catriel25Noticias.com

En medio de cierta incertidumbre por lo que ocurrirá en materia de generación eléctrica a nivel nacional de cara a un verano que se espera con temperaturas extremas, la distribuidora EdERSA continúa a paso firme con un ambicioso plan de obras en el que terminará invirtiendo más de 16.000 millones de pesos.

“Trabajamos sobre lo comprometido y lo que hay que hacer para que nuestros usuarios tengan siempre un servicio de calidad, seguro y previsible”, explicó el gerente General de la firma, Fernando Barreto. Y siguió: “hemos leído en la prensa manifestaciones de funcionarios nacionales indicando la preocupación existente frente a un verano que asoma con altísimas temperaturas y un parque generador de energía que podría llegar al límite de sus posibilidades. No sabemos más que eso por ahora, aunque nos encontramos analizando la situación con las autoridades de la provincia”, agregó.

Mientras tanto, EdERSA tracciona un plan de obras que abarca a cada localidad de su área de concesión, que tiene 203.000 kilómetros cuadrados y es uno de los más grandes del país. La empresa ejecuta más de 90 proyectos en media y baja tensión, buscando mejoras continuas en un servicio que es esencial.

“Estamos hablando de un plan que beneficiará a decenas de miles de rionegrinos, en tiempos donde las inversiones en obras no proliferan. EdERSA tiene que asegurar siempre que su servicio de distribución eléctrica sea lo más confiable que se pueda, para que el vecino tenga buena calidad de servicio, el comercio pueda crecer, la industria se desarrolle, para colaborar en el crecimiento de la provincia”, remarcó el gerente. Y aclaró: “de cara al verano no deberíamos tener grandes problemas porque en las ciudades que operamos, la capacidad de abastecimiento está por encima de la demanda. Ahora, también es cierto que no tenemos injerencia sobre la generación y la transmisión de energía”, explicó.

De las 91 obras que comprometió EdERSA para este ejercicio, ya culminó en tu totalidad más de 60 y hay alrededor de 15 que se terminarán en las próximas semanas. “Estamos en un nivel de avance de alrededor del 70% del plan de proyectos para 2024. La verdad, nos encontramos muy conformes con lo hecho, tanto en términos de obras como de operación y mantenimiento”.

Aquí hay un punto crucial, porque la compañía eléctrica destina cientos de millones de pesos en labores -programadas y anuales- de operación y mantenimiento de todas sus instalaciones. “Por ejemplo, llevamos intervenidas en lo que va del año alrededor de 200 subestaciones transformadoras en toda la provincia. Esos trabajos, como el plan de poda preventiva, son vitales para la salud del servicio, sobre todo cuando se registran inclemencias climáticas o surgen picos de demanda, como se espera ocurra durante el verano”, razonó Barreto.