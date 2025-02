Monsalve exigió trabajo para 25 de Mayo » Catriel25Noticias.com

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve (Juntos por el Cambio, Pro), se reúne en la mañana de este miércoles, junto a dirigentes sindicales, con diputados provinciales de la UCR, del Pro y del Frejupa para avisarles que la “situación es crítica” en la localidad a raíz del aumento de la desocupación por la falta de aprobación de la ley que autoriza la licitación del área hidrocarburífera El Medanito.

La primera reunión fue con los legisladores y legisladoras de la UCR. Les reclamó “celeridad” en el tratamiento del proyecto y les advirtió que “está en juego el futuro de la provincia porque todas las localidades perciben regalías” petroleras.

Las reuniones se desarrollan en la Legislatura. Monsalve llegó alrededor de las 10 acompañado por dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. “La situación es crítica”, dijo. “No podemos esperar hasta que finalicen los plazos contractuales sin inversiones ni generación de empleo. Si no se resuelve pronto, habrá más desocupación y una crisis social aún mayor”, sostuvo.

“Estamos atravesando una situación muy difícil, las pymes se están fundiendo. Es insostenible”, aseguró y reclamó que “se apresure el tratamiento” del proyecto de ley, se pongan de acuerdo para que salga inmediatamente para luego trabajar en el pliego de licitación.

“La realidad es que en 25 de Mayo la situación cada día es más difícil. Este mes tuvimos que pedir un adelanto. Está en juega el futuro de la provincia porque todas las localidades perciben regalías petroleras”, alertó.

Precisamente los legisladores de su espacio político, tanto del Pro como de la UCR, están trabando el trámite en la Legislatura: se trata de un proyecto de ley que habiliae el llamado a una licitación. Por lo pronto, Petroquímica Comodoro Rivadavia -la empresa a cargo del área hasta mediados de 2026- ya frenó las inversiones y avisó que en 2025 no tiene previsto hacer exploraciones ni pozos nuevos, lo cual hace derrumbar la contratación de mano de obra.

En las últimas horas, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, también expresó su preocupación por la “inacción” de los legisladores opositores y advirtió sobre las “consecuencias de no tomar medidas urgentes” para aprobar la ley. “Hoy, 25 de Mayo está explotado. La situación es insostenible y no se trata solo de los trabajadores petroleros, sino de toda la comunidad. La actividad hidrocarburífera sostiene el comercio local y a otros sectores gremiales. Si no hay una respuesta inmediata, el impacto social será devastador”, sostuvo Rucci, luego de mantener una reunión con el intendente.

Rucci destacó que la falta de inversión y la caída de la actividad han provocado una reducción del 30% en los puestos de trabajo de la localidad, lo que ha llevado a reiteradas manifestaciones y protestas por parte de los trabajadores y vecinos afectados. “No puede ser que la política esté jugando con el futuro de la gente de 25 de Mayo. Necesitamos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y que actúen con urgencia”, remarcó.

El dirigente también subrayó que las áreas petroleras de La Pampa aún tienen un gran potencial productivo y que es fundamental garantizar su continuidad. “Todavía queda mucho por hacer. Las áreas están en recuperación primaria y hay un enorme potencial para la recuperación secundaria. Pero si seguimos con este cortoplacismo y falta de decisiones, lo único que va a pasar es que más trabajadores pierdan su empleo y más familias queden en la calle”, afirmó.

Rucci advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias en el corto plazo, el sindicato intensificará las medidas de acción directa. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros compañeros y sus familias sufren. Si es necesario, vamos a movilizarnos a la Legislatura y a cualquier ámbito donde debamos estar para defender los derechos de los trabajadores y la estabilidad de la comunidad”, sostuvo.

El Medanito es la principal área hidrocarburífera de la provincia, con unos 200 pozos en actividad. Se ubica a 40 kilómetros de la localidad de 25 de Mayo y abarca una superficie de 834,3 km2. Genera el 10 por ciento de los ingresos de la Provincia (de los cuales, el 25% se distribuyen entre las municipalidades).

Petroquímica opera el área desde el año 1992, bajo contrato de obras y servicios. Su vencimiento original se preveía para el 18 de junio de 2016. En el Gobierno de Oscar Jorge aprobaron una prórroga por 10 años, por lo que el vencimiento del contrato opera al 18 de junio de 2026.

En mayo de 2024, el Gobierno provincial conformó una Mesa de Trabajo, integrada por funcionarios, diputados y hasta la intendencia de 25 de Mayo, que rechazó el pedido de prórroga que hizo PCR y recomendó volver a licitar el área.

La comisión, por ahora, puso tres condiciones para la concesión: el 80% del personal contratado deberá ser residente de La Pampa; la estatal Pampetrol tendrá una participación del 20%; y la compañía deberá presentar un proyecto de inversión sobre energías renovables. En tanto, como no hubo acuerdo en la mesa, las regalías serán definidas por la Legislatura.

El Gobierno envió a fines de noviembre del año pasado un proyecto de ley para que la Legislatura habilite el llamado a una licitación.

La iniciativa está empantanada en la Legislatura y la empresa que opera el yacimiento, Petroquímica Comodoro Rivadavia, ya frenó las inversiones y avisó que en 2025 no tiene previsto hacer exploraciones ni pozos nuevos, lo cual hace derrumbar la contratación de mano de obra.

¿Cuál es la situación del proyecto en la Legislatura? Por un lado, el oficialista Frejupa quiere darle luz verde ya para autorizar la licitación y, por el otro, la UCR, el PRO y Comunidad Organizada, siguen aferrados a la exigencia de que el Gobierno presente primero un data room del área para, recién luego, avanzar en el tratamiento.

El data room que reclaman los opositores debería contener información técnica con el objetivo de facilitar los estudios, análisis e investigaciones de los interesados para la preparación de sus ofertas. En rigor, todos -tanto el Gobierno, como los legisladores del PJ, la UCR, Pro y Comunidad Organizada- están de acuerdo en hacerlo. La diferencia es cuándo: si antes o después de aprobada la ley.

El gobernador Sergio Ziliotto, en un intento por destrabar la situación, envió hace unos diez días -tal como informó en exclusiva Diario Textual- un estudio completo de factibilidad de todas las áreas petroleras pampeanas, entre las que estaba El Medanito.

La semana pasada, incluso, el mandatario provincial dijo que ese estudio es mejor a un data room. En ese marco, reclamó que los legisladores convoquen a los funcionarios de la Secretaría de Energía por si tenían dudas. Pero desde la UCR, quienes por el momento tienen la llave de la comisión para tratar estos temas, respondieron que preferían esperar. (Diario Textual)