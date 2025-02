fue abusada y por miedo cerró su comercio » Catriel25Noticias.com

Cansada de la inseguridad y notar que la causa por abuso que sufrió hace algunas semanas no tuvo avances, la propietaria del comercio “la Previa”, decidió cerrar sus puertas.

Roxana montó el comercio en el mismo lugar donde reside (barrio Carod). De a poco le fue dando forma e invirtiendo en mejorar cuando los ingresos se lo permitían. Es así que de un pequeño local, se convirtió en un lugar más amplio y agradable donde se podían compartir algunos momentos con amigos.

Pero todo cambió cuando un hombre la acosó hasta violentarla físicamente y abusarla. La mujer quedó en shock, realizó la denuncia y hasta la fecha no ha sido informada sobre la situación del denunciado. Incluso luego del episodio de abuso, el hombre volvió al lugar y fue entonces que la comerciante tomó la decisión de no exponerse y cerrar su comercio que era el único sostén de la familia.

Luego de la decisión de cerrar sus puertas y alejarse de la ciudad, expuso sus razones en redes sociales.

“Muy buenas tardes mis queridos clientes”.

“Hago esta publicación para agradecer su buena onda y el apoyo que me dieron con mi negocio. La gente que estuvo, me conoce y sabe que siempre traté de ponerle buena onda y ser simpática, ya que me gustaba mi trabajo. Pero como ustedes ya se habrán enterado, por algo que pasó he decidido cerrar “la Previa”. Lamentablemente este trabajo era el único sostén para mi hogar pero por culpa de que Catriel es una ciudad MUY insegura, tomé la decisión de cerrar definitivamente.

Nuevamente les agradezco su buena onda y deseo de todo corazón que Catriel y sus autoridades cambien para poder trabajar con tranquilidad.

Gracias a todos”.