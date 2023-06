«Ni una menos». Marcha y reclamo en Catriel

Este sábado se congregó un grupo de mujeres en el Paseo de la Familia al cumplirse 8 años de la primera marcha “Ni una menos”. Catriel es una de las ciudades de Río Negro con la mayor estadística en femicidios y violencia de género.

Si bien no fue muy numerosa la marcha, se dio a conocer un fuerte reclamo a través del siguiente MANIFIESTO

Ni una Menos

¿Por qué marchamos éste 3J?

Las alarmantes cifras de femicidios en nuestro país han puesto en evidencia la necesidad de luchar contra el flagelo de la violencia de género.

Hablamos de mujeres que perdieron su vida por su condición de ser mujeres en manos de la violencia machista y muchas veces de hombres que las consideran de su propiedad, quemadas, golpeadas,violadas mujeres de nuestro pueblo asesinadas, Cintia, Agustina y recientemente Patricia, que lo único que reciben de los gobernantes es indiferencia.

Si bien los femicidios son la expresión más visible y brutal de la violencia de género, partimos de una concepción integral del concepto, en donde también se vislumbran otros tipos tales como la violencia mediática, psicológica, económica, laboral, institucional, obstétrica. En este sentido, deben ser prevenidas y sancionadas todas las formas de violencia hacia las mujeres.

En Argentina, desde el año 2015, el movimiento feminista comenzó a unirse y cobrar fuerza con el lema NI UNA MENOS.

Luego de enterarnos del brutal femicidio de Chiara Pérez, una adolescente embarazada asesinada por su novio, para entonces, en Catriel, ya nos habían arrebatado a Cintia, su femicida Cristian Fievet. En consecuencia, nos organizamos y cada 3 de junio marchamos organizadas al grito de NI UNA MENOS para exigir justicia y ser la voz de quienes ya no la tienen.

A partir de la gran movilización del 3/06/2015 aumentaron la cantidad de llamados a la línea 144 para denunciar violencia de género, luego de aquella primer movilización de ‘Ni una menos’, concretamente, al día siguiente la Corte Suprema se hizo cargo de la petición de datos sobre la magnitud del problema y anunció la creación de ‘Primer registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina’, correspondiente a los años 2014 y 2015. Surgió la Ley 27.452 de Régimen de Reparación Económica para niñas, niños y adolescentes, otorgando una reparación económica para hijos/as/es de víctimas de femicidios.

En el año 2020 ocurre el femicidio de Agustina, su femicida, Ezequiel Rebolledo, una gran movilización acompañó el pedido de justicia, poco tiempo después ocurre el femicidio de Patricia, su femicida Fernando Cronenbold.

Nuevamente la sociedad sale a las calle a pedir justicia y se remueven todas las realidades de violencia por la que atravesamos las mujeres en Catriel, no solo por parejas u hombres en las familias, también la violencia a la que nos expone el Estado al no ir contra las redes de trata organizada, desde el municipio la persecución a mujeres que se acercan a políticas sociales a solicitar ayúda, investigando toda su vida sexual y amorosa, si son de un color u otro, para poder acceder a dicha ayuda,al municipio y las empresas de remises por no controlar quiénes trabajan en sus flotas, exponiendonos a hombres con denuncias y antecedentes por abuso sexual.

Volvemos a exigir al estado la declaración de emergencia en violencia de género, mayor presupuesto para el área y se repiten los mismos pedidos años tras años.

Exigimos a la Justicia una condena ejemplar para el femicida Fernando Cronenbold y que su juicio se lleve a cabo en Catriel. Solicitamos información precisa sobre el lugar y las condiciones en que los femicidas Fievet, Rebolledo y Cronenbold están cumpliendo sus condenas, cómo también de qué beneficios gozan actualmente.

Somos muchas las que venimos encontrándonos en las calles, en los lugares de trabajo, en los barrios, en las escuelas y en cada Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias hace más de 35 años, para debatir nuestras realidades, para conquistar más derechos. Aprendimos de nuestras abuelas y antecesoras que somos la mitad del cielo y venimos a conquistar lo que nos falta.

Desde las distintas organizaciones de mujeres y disidencias sabemos que para que haya NI UNA MENOS también debemos pensar en luchar contra la violencia de género que nos golpea y nos mata lentamente al privarnos de nuestras libertades de diversas maneras. A ocho años de la primera movilización de #NiUnaMenos hemos avanzado pero el gobierno nacional, los provinciales y municipales aún no han tomado las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

En lo que va del año hubieron más de 100 feminicidios, 20 de las mujeres asesinadas tenían denuncia previa contra su femicida por ser víctimas de violencia de género y 14 de ellas tenían medidas cautelares de prevención, los números no nos asombran pero si nos duelen dentro de los femicidios de este año el 54,5% fueron asesinadas en sus hogares y el 55% asesinadas por parejas o exparejas, cifras que alarman porque son una constante año tras año.

Es por esto que nos plantamos una vez más este 3 de junio para decir ni una víctima más. Nos queremos vivas, íntegras, autónomas, soberanas, dueñas de nuestros cuerpos y nuestras elecciones. Nos tejemos de resistencia y sororidad para hacerle frente al patriarcado que nos oprime.

Familiares de Agustina Atencio (Víctima de Femicidio)

En un contexto donde se profundiza el ajuste descargando sobre el pueblo las consecuencias del acuerdo con el FMI, las mujeres nos llevamos la peor parte. Al mismo tiempo, los sectores de la derecha que siempre se opusieron a nuestros derechos, siguen con su ofensiva para volver a gobernar. Por eso, este 3 de junio nos tiene que encontrar a todas unidas en las calles denunciando la grave situación que vivimos, exigiendo que el gobierno dé respuestas y poniéndole un freno a la derecha.

En las calles marcharemos al grito de ni una menos, vivas nos queremos.

Por todo esto, nos unimos al grito de #NI UNA MENOS y exigimos:

¡DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES YA!

Reconocimiento económico para las promotoras territoriales en prevención de violencia.

Garantizar el acceso a la Justicia para todas las víctimas de violencia, de forma gratuita y con personal capacitado en todos los ámbitos.

Basta de femicidios – Ni una muerta más, ni una mujer menos!!

Basta de persecución judicial a las luchadoras populares.

Libertad a las presas políticas mapuches.

Desmantelamiento de las redes de trata.

Cárcel a los violadores y femicidas.

¡NI UNA MENOS por femicidios!

¡NI UNA MENOS desaparecida por la Trata!

Lic Daniela Salzotto (Legisladora – Intendente Electa)

¡EMERGENCIA YA!

¡Nos movilizamos en todo el país porque la deuda y la falta de justicia sigue siendo con nosotras!

Exigimos justicia por:

Patricia Rodríguez Rendón de Catriel, asesinada el 28/06/2022.

Agustina Fernandez asesinada en Cipolletti el 07/07/2022.

Eduarda Santos asesinada en Bariloche el 16/02/2022.

Sofia vera asesinada en Fiske Menuco el 12/0822

Brenda Díaz la encontraron muerta el 30/12/2022 en su casa en Bariloche.

Agostina Jalabert asesinada en México el 18/02/2023

¡En Catriel nos sigue faltando Antonia Pagano!

¡Cintia y Agustina presentes!

¡La deuda y la falta de justicia sigue siendo con nosotras!

Campaña por la emergencia en violencia.

Multisectorial de mujeres Catriel.

UnTER

CCC Catriel

Frente de acción Vecinal de Catriel

Mujeres del PJ

Mujeres Evita Catriel-Promotorxs Territoriales Micaela Garcia

Kolina Catriel

PTP Partido del trabajo y del pueblo