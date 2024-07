«No hay plata» » Catriel25Noticias.com

Hay mucho malestar en el ejecutivo local por un reclamo de los concejales. Piden aumento de sueldos y Salzotto les dice «el que quiera seguir que siga, tienen libertad de elegir».

Se supo que en la semana que terminó, los ediles convocaron a la intendente para pedirle aumento de sus dietas y algunos ítems como refrigerio y gastos reservados. Ante la negativa de la jefa comunal, el clima no sería para nada de tranquilidad. Una de las medidas que tomaron los concejales es la decisión de sesionar los días sábados para poder dedicarse a sus oficios y profesiones durante la semana.

Algunos funcionarios estarían molestos también por la actitud de los concejales: Ni siquiera van a los actos de gobierno, no colaboran con el ejecutivo. Se creen una clase superior y no han presentado un solo proyecto que beneficie a la gente. Y lo que más duele, es que son los nuestros los que más reclaman”. Enfatizó una fuente

Los sueldos de los funcionarios no superarían los 950 mil pesos, mientras que los concejales perciben prácticamente el doble. Con lo solicitado superarían por lejos 2 millones en algunos casos.

Salzotto en el Concejo Deliberante

En diálogo con radio “Alas”, la Intendente se refirió al tema: “Ocurre que el resultado de las paritarias generó un aumento importante, incluso de varios ítems de todos lso trabajadores, pero la decisión política fue de reducir algunos aumentos y costos. Se quitaron algunos beneficios como gastos reservados y refrigerio y esto no ha caído bien en el seno del concejo”.

“Cuando encaramos este proyecto todos sabían de mi pensamiento. Todos debemos estar al servicio de la localidad e igualitaria. Si los sueldos de la planta política se elevan demasiado no estamos en concordancia con lo que decimos.”.

“Desde hace dos meses, yo tomé la decisión política de no aumentar los sueldos de ejecutivo y pedí que los cargos electivos hagan lo mismo. So decisiones que no todos comparten, pero es mi pensamiento y mi equipo lo sabe”.

“Quien esté dispuesto a acompañar este proyecto, bienvenido. Quien no lo acepte así, tiene la libertad elegir y decidir”, aclaró