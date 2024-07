Catriel copa el Nacional de Tenis de Mesa » Catriel25Noticias.com

Desde el 17 al 21 de Julio en el Complejo Polideportivo Ian Barney, ubicado en las calles Piedrabuena y Juan Areco, de la Ciudad de Oberá Provincia de Misiones, se llevará adelante el 69° CAMPEONATO ARGENTINO de Tenis de Mesa, organizado por la FE.MI.TE.M (Federación Misionera de Tenis de Mesa), fiscalizado por la FATM (Federación Argentina de Tenis de Mesa)

Los inscritos de todas las provincias son 605 deportistas de todo el país, la Provincia de Río estará representada por 9 deportistas 3 Cipolleños y 6 Catrilenses, que participarán en diferentes Categorías.

Es de recordar que 5 de los deportistas obtuvieron su plaza en el Provincial disputado en la Ciudad de Catriel el pasado 1 y 2 de junio del corriente año, los restantes tres deportistas tienen su derecho adquirido por su Ranking a nivel Nacional.

Acá el detalle:

CIPOLLETTI:

– 1 MANUEL RODRÍGUEZ:

Debut en el Nacional.

Sub Campeón Provincial 2024 en la Categoría Sub 15.

Participará en 3 Categorías:

– Equipo junto a Teo Rojas

– Doble junto a Teo Rojas

– Individual Sub 15

– 2 TEO ROJAS

Debut en el Nacional.

Tercer Puesto en el Provincial 2024 en la Categoría Sub 15.

Participará en 3 Categorías:

– Equipo junto a Manuel Rodríguez

– Doble junto a Manuel Rodríguez

– Individual Sub 15

– 3 JEAN DE RENZIS

Debut en el Nacional.

Tercer Puesto en el Provincial 2024 en la Categoría Sub 19

Participará en 1 Categoría

– Individual Sub 19

CATRIEL:

– 4 GAEL ROJEL – BOGADO

Debut en el Nacional.

Tercer Puesto en el Provincial 2024 en la Categoría Sub 11

Participará en 3 Categorías:

– Equipo junto a Francisco González

– Doble junto a Francisco González

– Individual Sub 11

– 5 FRANCISCO GONZÁLEZ

Debut en el Nacional.

Actual Campeón en el Provincial 2024 en la Categoría Sub 11

Participará en 3 Categorías:

– Equipo junto a Gael Rojel – Bogado.

– Doble junto a Gael Rojel – Bogado.

– Individual Sub 11

– 6 PRISCILA JARA

Se Coronó 2 veces Sub Campeona Nacional en la Categoría Individual.

– Tercer Puesto en el Provincial 2024 en la Categoría Mayores.

Participará en 3 Categorías:

– Doble Mayores junto a Manuela Pereyra

– Individual Sub 19

– Individual Mayores

– 7 IGNACIO SERRA

Se Coronó 2 veces Sub Campeón Nacional en la Categoría Individual.

– Actual Campeón Provincial 2024 en la Categoría Sub 15

– Jugador de la Selección Argentina en el 2022 y 2023

Participará en 4 Categorías:

– Individual Sub 15

– Equipo Sub 17 junto a Santiago Serra.

– Doble Sub 17 Junto a Santiago Serra.

– Individual Sub 17

– 8 SANTIAGO SERRA

Se Coronó 1 vez Sub Campeón Nacional en la Categoría Individual.

– Actualmente ocupa el 1er lugar en el Ranking Nacional Sub 17.

– Actual Campeón Provincial 2024 en la Categoría Sub 19

– Jugador de la Selección Argentina en el 2018

Participará en 5 Categorías:

– Equipo Sub 17 junto a Ignacio Serra.

– Doble Sub 17 junto a Ignacio Serra.

– Individual Sub 17

– Individual Sub 19

– Dobles Mixtos en Mayores junto a Manuela Pereyra.

– 9 MANUELA PEREYRA

Se Coronó 5 veces Campeona Nacional en la Categoría Individual.

– Actualmente ocupa el 4 lugar en el Ranking Nacional la Categoría Mayores.

– Actual Campeona Provincial 2024 en la Categoría Mayores.

– Jugadora de la Selección Argentina en 2015 hasta la actualidad.

Participará en 4 Categorías:

– Individual Sub 19

– Doble Categoría Mayores junto a Priscila Jara.

– Doble Mixtos en Mayores junto a Santiago Serra.

– Individual Mayores.

Todos estos jugadores serán acompañados con el Coach internacional Profesor Cristian Pereyra, perteneciente a las Escuelas Municipales de 25 de Mayo La Pampa y Catriel Rio Negro.