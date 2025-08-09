noche de box con figuras nacionales e internacionales » Catriel25Noticias.com

El próximo sábado 16 de agosto, el SUM Municipal de Catriel será escenario de una velada deportiva imperdible: la segunda parte del evento “Noche de Boxeo – Desafío Sangre Negra, La Trilogía”, una propuesta que promete emoción, adrenalina y combates de alto nivel.

Por Victor Suárez

Desde las 20:00 hs, el público podrá disfrutar de un programa cargado de acción que incluirá:

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la presencia estelar de la multicampeona mundial Marcela “La Tigresa” Acuña, ícono del boxeo femenino argentino, quien acompañará el desarrollo del evento y brindará su apoyo a las nuevas generaciones del deporte.

Se espera una gran convocatoria de público para vivir una verdadera fiesta del boxeo en la ciudad, en una noche que pondrá en lo más alto al deporte de los puños y al semillero de talentos locales.