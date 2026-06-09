Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El mes de junio trae una excelente noticia para quienes esperan una pausa en la rutina: entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio habrá un nuevo fin de semana largo en todo el país gracias al traslado de un feriado nacional

La fecha genera dudas entre muchos trabajadores y estudiantes, ya que el homenaje original se conmemora el 17 de junio, pero este año fue trasladado para favorecer el turismo interno y permitir un descanso de tres días consecutivos .

El feriado del lunes 15 corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más destacadas de la historia argentina y héroe fundamental en la lucha por la independencia.

Güemes fue un militar y político Salteño que lideró la defensa del norte argentino frente a las invasiones realistas durante las guerras de independencia. Su accionar resultó clave para impedir el avance español hacia el territorio que hoy conforma la Argentina.

Si bien la conmemoración oficial es el 17 de junio, este año el feriado fue trasladado al lunes 15, tal como establece el calendario nacional para determinadas fechas patrias.

¿A quiénes alcanza el feriado?

Al tratarse de un feriado nacional, la jornada alcanza a trabajadores de la administración pública, empleados del sector privado, bancos, escuelas y la mayoría de las actividades habituales.

Quienes deban trabajar durante ese día deberán percibir la remuneración correspondiente según lo establecido por la legislación laboral vigente para los feriados nacionales.