Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Justicia decretó la quiebra de Madalena Energy Argentina, la petrolera que operaba áreas cercanas a Catriel. La Provincia ya había iniciado el traspaso de los yacimientos tras detectar incumplimientos y una profunda crisis financiera.

La petrolera Madalena Energy Argentina fue declarada oficialmente en quiebra y dejó al descubierto una crisis que desde hace meses sacudía al negocio hidrocarburífero en la región de Catriel. La firma, que hasta principios de este año operaba las áreas convencionales Rinconada–Puesto Morales, la sentencia se tomó en el Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones 3 de Cipolletti, mientras la Provincia ya avanzaba contrarreloj para evitar un derrumbe operativo y laboral en una de las zonas petroleras más sensibles de Río Negro.

La resolución judicial se conoció el pasado 6 de mayo dentro del expediente “Madalena Energy Argentina S.R.L. s/ Quiebra” y confirmó lo que dentro del ambiente petrolero ya se comentaba desde hacía tiempo: la empresa venía golpeada por una profunda crisis financiera, con dificultades para sostener inversiones, cumplir obligaciones económicas y mantener actividad en los yacimientos cercanos a Catriel, contra el río Colorado.

Además, el fallo dispuso el sorteo de síndico para el miércoles 13 de mayo y fijó como fecha límite el 10 de julio para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos. También ordenó medidas sobre bienes, cuentas y documentación de la firma, junto con restricciones patrimoniales típicas de un proceso concursal que terminó explotando en medio de una delicada transición operativa. Además, la sentencia firmada por el juez Subrogante Mauro Marinucci, prohibe la salida del país de los socios mayoritarios de la empresa, Juan Manuel Guerrero y Víctor Mariano Zúñiga.

Sin embargo, el dato político y económico más fuerte es que el Gobierno de Río Negro ya había comenzado a mover piezas antes de que llegara la quiebra. Meses atrás, la Provincia decidió no renovar la concesión del área Rinconada–Puesto Morales tras detectar incumplimientos que impedían extender el contrato bajo las condiciones previstas por la legislación provincial.