Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Una camioneta protagonizó un espectacular vuelco durante la madrugada de este sábado en la intersección de calle Los Divisaderos y Ruta 34, en el Barrio Municipal de 25 de Mayo.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro ocurrió entre las 6 y las 7 de la mañana. Por causas que aún se investigan, el vehículo dio varios tumbos y terminó apoyado sobre su lateral derecho, atravesado sobre la calzada. Por escasos metros no ingresó al predio de una vivienda ubicada en el sector.

Las personas que viajaban en la camioneta fueron trasladadas al Centro Asistencial Jorge Ahuad, donde permanecen hospitalizadas.

Al momento de la elaboración de esta nota, personal policial continuaba trabajando en el lugar realizando las pericias correspondientes para establecer las causas del accidente.

(Miguel Villablanca)