Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

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La Escuela de Valle Verde celebró sus 50 años de historia con un emotivo acto protocolar y una destacada presentación artística preparada por la comunidad educativa.

Acompañaron este importante aniversario la Intendenta Daniela Salzotto, junto al Secretario de Gobierno y la Secretaria de Desarrollo Social. También estuvieron presentes el Consejero Escolar, supervisores de educación, docentes jubilados y vecinos y vecinas que dejaron una huella imborrable en esta querida institución.

Durante la jornada se realizó además el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 50 años de la escuela.

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En su discurso, la Intendenta Daniela Salzotto expresó:

“La ruralidad tiene que ser valorada no solo por quienes están y ponen el cuerpo, sino también por el sacrificio de quienes quizás deben caminar kilómetros para llegar”.

Además, se realizó la entrega de guardapolvos y calzado para los y las estudiantes.

Agradecemos también a Por Catriel por su donación, que permitió que la escuela pudiera compartir un agasajo junto a toda la comunidad educativa en este día tan especial.

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Gracias a toda la comunidad educativa por la invitación y por permitirnos ser parte de este hermoso festejo por sus 50 años de historia, compromiso y educación.

Al finalizar la jornada se compartiò un lunch



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