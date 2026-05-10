Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Escuela de Valle Verde celebró sus 50 años de historia con un emotivo acto protocolar y una destacada presentación artística preparada por la comunidad educativa.

Acompañaron este importante aniversario la Intendenta Daniela Salzotto, junto al Secretario de Gobierno y la Secretaria de Desarrollo Social. También estuvieron presentes el Consejero Escolar, supervisores de educación, docentes jubilados y vecinos y vecinas que dejaron una huella imborrable en esta querida institución.

Durante la jornada se realizó además el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 50 años de la escuela.

En su discurso, la Intendenta Daniela Salzotto expresó:

“La ruralidad tiene que ser valorada no solo por quienes están y ponen el cuerpo, sino también por el sacrificio de quienes quizás deben caminar kilómetros para llegar”.

Además, se realizó la entrega de guardapolvos y calzado para los y las estudiantes.

Agradecemos también a Por Catriel por su donación, que permitió que la escuela pudiera compartir un agasajo junto a toda la comunidad educativa en este día tan especial.

Gracias a toda la comunidad educativa por la invitación y por permitirnos ser parte de este hermoso festejo por sus 50 años de historia, compromiso y educación.

Al finalizar la jornada se compartiò un lunch