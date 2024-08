ola de robos y sin móvil policial » Catriel25Noticias.com

“Mi mamá se despertó con un tipo alumbrándola con un celular”, dijo aterrada Lucía, una vecina de Peñas Blancas quién pide a las autoridades que tomen cartas en el tema seguridad, “Falta de todo acá, lo único que teníamos era paz y ahora ni eso”, expresó

“Éramos un pueblo tranquilo, somos pocos y casi que nos conocemos todos pero ocurre que viene gente de afuera a trabajar en las chacras y se quedan acá. No les piden antecedentes, algunos están indocumentados y cada vez son más frecuentes los robos. Tenemos miedo por los niños, no pueden salir a la calle porque les dicen barbaridades. Ellos saben que prácticamente no hay policías, ni móviles asique hacen lo que quieren”. Cuando pasa algo tenemos que viajar a Catriel a realizar la denuncia»

“Esta semana hubo cuatro robos en una misma noche en el barrio. Se emborrachan o drogan y salen a robar y venden las cosas en Catriel o 25 de Mayo”.

“Los que los contratan, son los chacareros que ni cargo se hacen. Viven hacinados en habitaciones que son para cuatro viven 15, sin servicios ni comodidades mínimas. Hacen fuego en la calle para hacerse la comida. Es una vergüenza y nadie controla el tema de la venta de bebidas ni los alquileres”, dijo la vecina

Preocupados por el tema seguridad, este viernes se realizó una reunión entre vecinos y la comisionada de fomento. Habían invitado al comisario pero no concurrió.

Otro tema pendiente de solución es el riego en la calle principal de Peñas Blancas donde el tránsito petrolero es incesante y en horario escolar es realmente un peligro la tierra en suspensión. “En cualquier momento van a chocar al policía que a veces trata de controlar el tránsito. Por la tierra no se ve ni los conos ni el policía, mucho menos los niños que cruzan la ruta”, dijo Lucía Rivero