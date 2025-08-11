padres en alerta por supuesto abuso en Colegio Secundario » Catriel25Noticias.com

El hecho habría ocurrido la semana pasada en el CET 21 cuando dos alumnos observaron a un profesor y a un compañero en el baño en actitud que consideraron “fuera de lo normal”. Avisaron a otro profesor que no siguió los lineamientos correspondientes en estos casos. Avisar a sus superiores.

Según trascendió en redes sociales y a informes a los que accedió este medio, los padres ya habrían hecho la denuncia en Fiscalía. Este lunes hubo reunión de docentes para dar tratamiento al tema y este martes habrá reunión de padres.

Los padres piden que el tema se judicialice y que se cite a profesores, Supervisor, Directora y a los alumnos que dieron aviso de la situación y al menor involucrado y si corresponde, que declaren en Cámara Gésell. Trascendió que los chicos se mantienen en sus dichos confirmando lo que vieron. Mientras tanto el menor apuntado y sus padres habrían negado la situación.

Hay un acta de denuncia muy esclarecedora, aunque es la versión de los alumnos denunciantes.

El tema ya fue tratado en Supervisión de Nivel Secundario y el Ministerio de Educación está en conocimiento de la situación.

Este martes los padres pedirán explicaciones y se separe del cargo al profesor involucrado.



