una noche para correr, recordar y disfrutar » Catriel25Noticias.com

25 de Mayo – La ciudad se prepara para vivir una experiencia deportiva diferente y cargada de emoción con el Desafío de Running “Deportistas Veinticinqueños”, una propuesta que invita a toda la comunidad a desafiar sus propios límites, compartir una jornada única y rendir homenaje a una figura entrañable del deporte local.

La cita será en horario nocturno, lo que convierte a esta competencia en una verdadera aventura bajo las estrellas. Además de la carrera, el evento se complementará con un paseo gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, y otras actividades que harán de la jornada una fiesta para toda la familia.

Uno de los momentos más emotivos será el homenaje a una persona muy querida de la comunidad, cuya memoria estará presente a lo largo del recorrido, en un gesto que busca reconocer su legado y pasión por el deporte.

La carrera está pensada tanto para corredores experimentados como para quienes buscan iniciarse en la disciplina, ofreciendo un espacio inclusivo, participativo y lleno de espíritu comunitario.

Inscripciones abiertas

Quienes deseen participar pueden inscribirse comunicándose al 2604-691940, completando el formulario online en este enlace, o acercándose personalmente a la Oficina de Deporte del Polideportivo Municipal.