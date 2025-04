Paro del jueves: quienes adhieren » Catriel25Noticias.com

La CGT avanzará este jueves 10 de abril con su tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza, que comenzará a la medianoche de ese día, regirá hasta el primer minuto del viernes, por la noche, con una serie de actividades frenadas en su totalidad.

En lo que respecta a los bancos, la Asociación Bancaria, el gremio que reúne a los empleados bancarios, adhiere a la medida de fuerza. No habrá atención en las entidades públicas y privadas de todo el país y solo se operará vía home banking. Mientras tanto, quienes deseen sacar dinero, podrán hacerlo a través de los cajeros automáticos o en los negocios adheridos que permiten extracciones.

Mientras tanto, en lo que respecta a los comercios, el Sindicato de Empleados de Comercio no confirmó aún su adhesión al paro. Su referente nacional, Armando Cavalieri, no participó de las reuniones de la CGT en la que se resolvió la medida. Más allá de lo que resuelva Cavalieri, el gremio no cuenta con el poder para paralizar a las grandes cadenas de supermercados, que está previsto que abran sus puertas, aunque con plantel reducido. Los comercios de cercanía que no cuentan personal sindicalizado tienen previsto abrir y dependerá mucho de si funcionan los colectivos.

Cómo funcionarán los servicios en el próximo paro general de la CGT

Transporte aerocomercial: los 12 gremios que integran el rompecabezas aeronáutico confirmaron su adhesión a la protesta. Los controladores aéreos también se plegaron, aunque están obligados a trabajar porque son considerados servicio esencial. Por convenio, el personal a cargo de controlar la navegación aérea no puede frenar por completo su actividad. Siempre debe funcionar como mínimo al 45 por ciento. Su base de operaciones es Ezeiza. Todavía no hay cancelaciones de vuelo de cabotaje ni internacionales, y las compañías esperarán hasta la semana próxima antes de las reprogramaciones.

Gastronomía: el gremio adhiere al paro, aunque no todas sus seccionales. La seccional porteña del gremio de los gastronómicos, a cargo de Dante Camaño, no se sumará. Dependerá mucho de que el personal pueda conseguir transporte para llegar a sus lugares de trabajo.

Correo postal: no habrá reparto de correo postal de las empresas privadas ni de la estatal Correo Argentino. Sí, en cambio, funcionan casi con normalidad los repartidores autónomos que prestan servicios para Mercado Libre.

Administración pública: adhieren los principales gremios estatales, UPCN y ATE. No habrá atención al público ni actividad en los organismos. UPCN tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales, mientras que ATE se jacta de poder afectar el normal funcionamiento de hospitales públicos y más de 800 municipios.

Personal de salud: al tratarse de una actividad esencial, habrá atención parcial, con menos personal del habitual, con guardias mínimas para consultas espontáneas y urgencias.

Transporte de cargas: no funcionará el reparto de mercadería, diarios y revistas. Tampoco el transporte de caudales, ni el suministro de combustible. Son todas ramas que controla el gremio de los camioneros, que encabezan Hugo y Pablo Moyano. Sin embargo, funcionarían las empresas de transporte que prestan servicios a Mercado Libre o las que distribuyen de manera independiente bebidas y alimentos.

Estaciones de servicio: habrá una atención parcial, pese a que el gremio del sector es uno de los impulsores de la protesta.

EN RIO NEGRO

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inicia este miércoles a partir de las 12 del mediodía un paro nacional de 36 horas en todos los organismos nacionales, provinciales y municipales en la provincia de Río Negro. La medida de fuerza se enmarca en una jornada de lucha nacional, articulada en unidad con otras centrales sindicales, como respuesta al “severo ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei”.

La huelga afectará el funcionamiento de una amplia gama de organismos públicos, con un alto grado de acatamiento previsto, producto de los debates realizados en las asambleas de base durante las últimas semanas. En Río Negro, la adhesión abarca no solo al ámbito estatal nacional, sino también a las administraciones provinciales y municipales, según informaron desde el sindicato.

Entre los organismos afectados se encuentran PAMI, ANSES, Senasa, Parques Nacionales, INTA, INTI, CoNEA, Comisión Nacional de Transporte, IOSFA, Migraciones, Conicet, Secretaría de Trabajo, SENAF, Vialidad, ANAC, SRT, Correo Argentino y la Agencia Nacional de Discapacidad, entre otros. Solo se garantizarán guardias mínimas en hospitales, la Senaf y el Ministerio de Desarrollo Humano, para atender situaciones de emergencia.

En el marco de la medida, ATE realizará una concentración este miércoles a las 18 horas en la Plaza San Martín de General Roca. También están previstas movilizaciones en otras localidades de la provincia, como Bariloche, donde los trabajadores se expresarán contra el ajuste y la pérdida de derechos laborales.

“El gobierno se encuentra en un estado de debilidad autopropiciado por su política económica que ajusta a la mayoría de la gente y exime de impuestos a la minoría pudiente”, sostuvo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE Río Negro, al fundamentar la convocatoria al paro.

Y agregó: “Esta huelga debió haber llegado mucho antes, ahora debemos acelerar y profundizar la protesta. Hace meses que están dadas todas las condiciones para unir todas las luchas, muchas de ellas invisibilizadas pero existentes”.

Desde el sindicato, señalan que la política económica del gobierno nacional ha demostrado un “fracaso rotundo” que se traduce en un deterioro acelerado del poder adquisitivo, despidos en el Estado, recortes en áreas estratégicas y una creciente precarización laboral. “Cada vez más personas rechazan la política de Milei. Los genios de la economía tuvieron que recurrir al Fondo Monetario de nuevo, como Macri. Este nuevo endeudamiento va a traer hambre. Y los que vamos a pagarlo somos los trabajadores y jubilados y las generaciones que vendrán”, concluyó Aguiar.