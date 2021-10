Pereyra: “Me voy tranquilo. Dejé mi vida en esto…”

“En lo personal y lo institucional me voy tranquilo, dejé todo, más de la mitad de mi vida y se le cambió la vida al petrolero”, manifestó Guillermo Pereyra en su despedida como Secretario General del Sindicato Petrolero. El dirigente llegó a Catriel para emitir su voto en el marco de las elecciones para definir la próxima conducción del gremio.

Un total de 21.400 trabajadores afiliados al Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa participaron de las elecciones de este miércoles para renovar la conducción. En estos comicios termina su gestión Guillermo Pereyra, quien estuvo al mando del gremio de los petroleros desde su fundación hace casi 40 años.

JORNADA HISTÓRICA

En diálogo con Radio “Alas” y C25N, hizo referencia a la decisión de dar un paso al costado en la conducción del sindicato: “Me voy tranquilo con mi conciencia, tras haber transitado 38 años como Secretario General y 47 años en la actividad sindical, llegó el momento con 78 años de edad de dar un paso al costado, no integro la lista y eso fue muy debatido, los compañeros querían que siguiera, dije que no porque es normal que se produzca una renovación, el cambio en la conducción con gente capaz, con muchos años de militancia y con la capacidad de llevar esto adelante, inclusive mejor de lo que yo le he llevado”. .

SINDICATO

Pereyra recordó el momento en que decidieron conformar el sindicato, “estoy parado en el camping de Catriel, acá no había nada, hubo una disputa con el sindicato de Río Negro en el año 1973/74 y con motivo de eso no había nada, la gente era la que sufría. Luego ganamos la compulsa en el Ministerio de Trabajo y pasamos a ser Sindicato Petroleros Privados de Río Negro y Neuquén, después se adosó La Pampa en las mismas características”.

CRECIMIENTO

El dirigente detalló que a través del sindicato se construyeron tres clínicas, “la gente no está obligada a ir, pero son una opción más. Los afiliados están disfrutando de los medicamentos recetados gratis”, enfatizó.

– Turismo y recreación: 6 campos recreativos, “inauguramos uno en Centenario el sábado y el mes que viene empezamos en Plottier la construcción de un campo recreativo de las mismas características, pileta climatizada, son 14 hectáreas, con 5 ha destinadas al campo y 9 hs a viviendas”, destacó.

Con respecto al loteo en Catriel, indicó: “para que los compañeros tengan acceso a construir su vivienda con todos los servicios”.

“En lo personal y lo institucional me voy tranquilo, no tengo nada que reprocharme, dejé todo, más de la mitad de mi vida en esto, prácticamente lo inicié junto a un grupo de compañeros de la misma empresa que yo pertenecía, Astraford y Perez Companc. Me voy feliz” sostuvo.

DERECHOS TRABAJADORES

Pereyra valoró los avances en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores a través de los diferentes convenios colectivos de trabajo, “primero debía conocer cómo estaban los trabajadores y por eso trabajé desde changarín, boca de pozo, enganchador, maquinista, en los equipos de perforación, conozco al detalle todo lo que venían sufriendo y la situación como se encuentra en la actualidad, los distintos convenios colectivos de trabajo”.

También reconoció como un logro “irnos de la Federación, ellos se llevaban todo el dinero de los afiliados a Buenos Aires, al centralismo porteño y no volvía nada”.

OSPEPRI

En 2008 el gremio tomó la decisión de abandonar la Federación y crear una obra social propia: OSPEPRI, “abrimos los brazos generosamente y abrazamos a los jubilados que no tenían esta obra social. Los jubilados petroleros tienen hoy los mismos beneficios que quienes están en actividad, y es un reconocimiento a sus años de aportes, no los debemos ni podemos dejar afuera, han hecho crecer la organización sindical” destacó.

“Cambió todo, se le cambió la vida al petrolero” aseguró.

Cabe recordar que en el mes de mayo, la lista Azul y Blanca, que postulaba a Guillermo Pereyra para la reelección en la presidencia de Mutual de Petroleros Privados, arrasó con el 80 por ciento de los votos y seguirá al frente de MEOPP hasta el 2023. “Quedó al frente de la mutual, tengo mandato por dos años todavía, tengo la obligación de acompañar la conducción desde otro lugar, desde el consejo, poder ayudar en cualquier situación, no pretendo remuneración ni nada, lo haré con mucho placer porque a este gremio lo quiero mucho” sostuvo.

FUTURO – ENERGÍAS RENOVABLES

Pereyra habló sobre la generación de trabajo a través de reactivar los yacimientos maduros, “me gustaría que el sindicato siga creciendo, y creo que va a crecer en la medida que haya trabajo. Hay que trabajar para estos yacimientos convencionales, como acá en Catriel, porque hay una ley que se sancionó a nivel provincial y la tenemos que poner en ejecución” . .

En el congreso de la nación se está tratando una ley que es el incentivo a la producción de petróleo y gas. “Ojalá se sancione este año y podamos tener estos yacimientos maduros, de baja o nula producción, para que se puedan reactivar” auguró.

“Es la última oportunidad que tenemos los argentinos por la sanción de esta ley, porque hay un avance muy fuerte en el mundo con las energías renovables o energía limpias, y las energías fósiles son las que producen el cambio climático, el petróleo principalmente, que tanto daño y desastre están haciendo en el planeta” aseveró.

El secretario general indicó que las grandes organizaciones mundiales y los distintos gobiernos del primer mundo están aconsejando que vayan produciendo el reemplazo de estas energías fósiles, por energías renovables. “Nosotros tenemos la última oportunidad de esta ley que tiene una previsibilidad de 20 años, porque después vamos a tener que dejar bajo tierra el petróleo, gas, para dar paso a estas energías”.

“Si todos hacemos algo podemos llegar a esta instancia para que haya desarrollo y crecimiento a través del trabajo”, finalizó

