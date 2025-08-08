pidieron a la Cámara de Comercio llamar a asamblea » Catriel25Noticias.com

0
27


CCIA INAUG1

Con el propósito de reactivar la Institución, varios vecinos autoconvocados se reunieron este jueves por la noche en la sede de la Institución, calle Argentina y Mosconi. Se comenzará a trabajar para su normalización.

Al encuentro asistieron una veintena de participantes interesados en poner de pie nuevamente a esta importante institución que prácticamente no tiene función ni actividad alguna.

El tema central fue la solicitud del estado en que se encuentra la Cámara y el inmediato llamado a asamblea para elegir autoridades.

Según informó el actual presidente (Adrián Otero), se resolvió formar un grupo de trabajo para llevar adelante el proceso de llamado a asamblea que podría ocurrir no antes de los tres meses.

  • confini a

Se contará con el asesoramiento de la Federación de Cámaras de Comercio de Río Negro.



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí