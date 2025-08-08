pidieron a la Cámara de Comercio llamar a asamblea » Catriel25Noticias.com

Con el propósito de reactivar la Institución, varios vecinos autoconvocados se reunieron este jueves por la noche en la sede de la Institución, calle Argentina y Mosconi. Se comenzará a trabajar para su normalización.

Al encuentro asistieron una veintena de participantes interesados en poner de pie nuevamente a esta importante institución que prácticamente no tiene función ni actividad alguna.

El tema central fue la solicitud del estado en que se encuentra la Cámara y el inmediato llamado a asamblea para elegir autoridades.

Según informó el actual presidente (Adrián Otero), se resolvió formar un grupo de trabajo para llevar adelante el proceso de llamado a asamblea que podría ocurrir no antes de los tres meses.

Se contará con el asesoramiento de la Federación de Cámaras de Comercio de Río Negro.