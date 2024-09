pidieron de 8 a 10 años de prisión » Catriel25Noticias.com

Finalizada la cesura del caso Emiliano Gatti y conocido el pedido de pena de la fiscal Graciela Echegaray (8 años) y de la abogada querellante Gabriela Prokopiw (10 años), el abogado defensor del periodista, Joaquín Hertzriken Catena y el propio Gatti, dieron una conferencia de prensa.

El abogado Hertzriken Catena dijo que «entendemos que es un pedido extremadamente desmesurado, el mínimo para estos casos es de 4. Se están apartando entre 4 y 6 años del mínimo de pena y es una persona que no tiene antecedentes penales, se gana y se ganó siempre la vida de forma lícita, trabajó siempre y sigue trabajando. Perdió su trabajo en Canal 10. Estuvo a cargo de una fundación con fines nobles, ayudaba a la gente. Estamos hablando de una persona normal, común y corriente, buena».

Consultado por los periodistas, Gatti volvió a insistir con su inocencia, trajo una vez más la teoría de que otra persona había bajado las imágenes y que no habían podido probarlo durante el proceso porque no pudieron localizarlo para que se presentara a declarar y que luego al hacerlo, fue con un abogado. Gatti agregó que no le fue posible demostrar la existencia de esa otra persona “porque la Fiscalía fundó muchas cosas en mentiras de los efectivos policiales”.

También se refirió a una “condena mediática de los medios en general” y agregó “fue de las cosas que más me dolió” y relató que en dos ocasiones trató de quitarse la vida.

“Yo lo que pude probar es que sí hice copias (del contenido ilícito) fue por trabajo, porque están con otros materiales y demás, pero yo no sabía de la existencia de los mismos” dijo Gatti.

El periodista agregó “en mi cabeza no entra la película que se han hecho todos de cómo podría yo poner en riesgo toda mi vida por unos videítos. Las pruebas son las que hoy por hoy están” y expresó que su única responsabilidad fue “haber confiado en alguien a quien le presté la computadora para hacer un trabajo”.

Fuente (ANRoca)