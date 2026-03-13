Pluspetrol financiará la remodelación de la Plaza Los Colonos » Catriel25Noticias.com

Hoy, en una reunión celebrada en la Municipalidad de 25 de Mayo, representantes de la empresa petrolera Pluspetrol y el intendente Leonel Monsalve oficializaron el acuerdo para la remodelación de la Plaza de los Colonos. Se trata de una millonaria inversión que, además, se concretará con mano de obra local.

“Responsabilidad Social”.

Desde el municipio dieron publicidad de la reunión y firma de un convenio que avala el compromiso. “La localidad avanza en la concreción de una obra significativa para la comunidad. En las últimas horas se llevó adelante una reunión clave con Santiago Sarachian, representante de Pluspetrol, en la que se abordó el proyecto de remodelación de la Plaza de los Colonos”, informaron.

En éste acto público, la comuna estuvo representada por el intendente Monsalve a quien acompañaron la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marina Álvarez, y varios concejales y funcionarios de las áreas de Obras Públicas y Desarrollo Social.

También confirmaron oficialmente que “durante el encuentro se firmó el convenio que permitirá poner en marcha la iniciativa, la cual surge en el marco de las acciones de ‘Responsabilidad Social Empresarial’ que impulsa la compañía. Además, se destacó que la ejecución de los trabajos se realizará con mano de obra local, generando así oportunidades de empleo y fortaleciendo el desarrollo de la comunidad”.

Obra para la comunidad.

El intendente Monsalve expresó que “la empresa Pluspetrol está realizando la asignación de una inversión destinada a una obra para la comunidad, algo muy importante para todos. Al mismo tiempo, también se están llevando adelante gestiones para otras obras, como la mejora del sistema de agua, que pronto comenzaremos a ver reflejada”.

“No se trata de pensar que se hace una cosa y no otra; muchas veces los tiempos de cada proyecto son distintos. Lo importante es seguir avanzando todos los días, paso a paso, para mejorar nuestra localidad”, concluyó Monsalve.