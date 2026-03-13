comienzan capacitaciones en marco del proyecto Duplicar Norte » Catriel25Noticias.com

La Secretaría de Trabajo de Río Negro encabezó este viernes en Catriel el lanzamiento de las capacitaciones en Montador Eléctrico y Montador Mecánico, una propuesta de formación orientada a fortalecer la capacitación de mano de obra local vinculada a los nuevos proyectos productivos que se desarrollan en la región.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, junto a representantes de Techint Ingeniería y Construcción, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y referentes gremiales.

Durante la jornada se presentaron los alcances del programa impulsado en conjunto con Techint, vinculado a la generación de perfiles técnicos para proyectos estratégicos como Duplicar Norte, y la propuesta académica que estará a cargo de la UTN, que incluirá formación específica y certificación para los 120 participantes.

La Secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, destacó la importancia de generar herramientas concretas de formación vinculadas al desarrollo productivo de la provincia y dijo: “Desde la Secretaría de Trabajo tenemos la convicción de que la capacitación laboral es, ante todo, una herramienta de dignidad: cada conocimiento adquirido, cada oficio aprendido y cada certificación obtenida abren puertas al trabajo, al crecimiento personal y, con ellos, a una mejor calidad de vida”.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Estado Provincial para fortalecer la empleabilidad, promover la formación técnica y acompañar el desarrollo de los nuevos proyectos productivos en Río Negro.