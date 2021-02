Polémica en Catriel: 2.021 arrancó con aumentos de hasta 800% en tasas municipales

Fuerte polémica generada en la comunidad por el aumento de las tasas municipales, los vecinos calificaron al aumento de “voraz y desmedido”. Por su parte los concejales oficialistas argumentaron que hacía 19 años no sufría modificaciones la ley fiscal y los valores eran “irrisorios”. Desde el sector comercial aún no se han expedido sobre el tema.

TARIFARIA FISCAL

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel aprobó el 14 de diciembre de 2020 la Ordenanza Municipal N° 211/20 que implica las modificaciones en la Ordenanza FISCAL actualizando los valores de los tributos.

Los concejales Marcela González y Roberto Lezcano (JSRN – Movic), en diálogo con “Radio Alas”, defendieron la aprobación de la ordenanza y actualización de la ley fiscal, “venimos trabajando desde hace mucho tiempo, se trabajaba con una herramienta obsoleta. En algún momento se habían modificado el título 10 de la ley (tasas por inspecciones de seguridad e higiene), pero los demás títulos venían desactualizados prácticamente desde hace dos décadas”.

Los concejales indicaron que se trabajó en base a un informe contable que establecía los gastos del municipio en relación al personal, maquinaria, combustible, entre otros insumos y en la comparación con los ingresos por tasas, había una diferencia abismal, “por tasas ingresaban 300 mil pesos y los gastos del municipio superaban los 3 millones de pesos”, graficaron.

“Sabemos que la devolución debe verse reflejada en el pueblo, esto conlleva una responsabilidad mayor, en cómo se llevan adelante las tareas para que los vecinos sientan que su pago se va a ver reflejado en el trabajo diario en la localidad”, indicó Marcela Gonzáles.

Este aumento impacta principalmente en tasas retributivas, “hicimos un estudio escalonado que incluía un aumento en tres veces, pero se complicaba en como poder proyectar los pagos anuales y la complejidad de llevar adelante esa proyección. Era muy complejo para el empleado municipal que trabaja en esas áreas, por eso se tomó la decisión de hacer un solo aumento”.

“Se firmó un compromiso de ir haciéndolo año a año”, anticipó González, quedó plasmada una cláusula en la ley fiscal, donde el Concejo Deliberante tendrá la potestad de definir si el aumento va a estar sujeto a la tasa del INDEC o se va a manejar un número aproximado, todo estará ligado a la situación económica del momento,

En el caso de los comercios se dio un aumento general en todos los ítems y una modificación en muchos rubros, donde se creó la bonificación en los sub rubros, es decir por el rubro principal se paga la tasa del 100% y los rubros que vayan asociados hay una bonificación que puede ser del 75% o 50%.

Por su parte el edil Roberto Lezcano comentó: “hace un año que venimos trabajando en este proyecto con la idea de mejorar las tasas, no queremos afectar a la gente sino mejorar los servicios.

“Hay que invertir para poder mejorar, venimos de una desinversión de 20 años prácticamente”. Este aumento o actualización servirá para mejorar los servicios”, indicó.

RECLAMO DE VECINOS

El aumento de tasas generó repudio en los catrielenses, fue sorpresa y mucho enojo para los vecinos que recibieron la noticia, algunos, se enteraron cuando fueron a pagar todo el año y se encontraron con cifras no esperadas. Los nuevos valores están muy por encima de lo que marca la inflación anual (36,1%). Algunos ya anticipan que presentarán reclamos formales para dar marcha atrás con la medida.

Con una sociedad atravesada por miles de problemáticas como la salud, la economía, la inseguridad y la marcada inflación en alimentos, indumentaria y servicios públicos, el aumento de las tasas representa un duro golpe al bolsillo. Será cuestión de esperar algún gesto de la intendenta Viviana Germanier para con los catrielenses en un momento tan difícil.

La mayoría de los reclamos se centra el a deficiencia en la prestación de los servicios de riego, recolección, alumbrado, barrido y sobre todo el estado de las calles luego de las intensas lluvias.

“La última vez pagué 1500 pesos de forma anual, ahora debo pagar 8.000, es un despropósito. Además los servicios no mejoran, son realmente pésimos, las calles sucias, basura por todos lados”.

Sra Gladys (Publicación en Facebook)

“Sra Intendente: me dirijo a Ud como primera responsable del tremendo aumento de las tasas de impuestos municipales. Entiendo que se pagaba poco, pero no es nuestra culpa de que los aumentos no se hayan hechos escalonados. Si al municipio no le alcanza el dinero, frene gastos, elimine cargos innecesarios. A nosotros no nos han aumentado los sueldos , pero si, nos ha aumentado todo y Ud en este contexto se da el lujo de aumentar en un 800 % los impuestos. Recorra la ciudad, llena de yuyos, calles intransitables, no gaste combustible en la máquina que arregla las calles, utilice la cantera de calcáreo, eso por nombrar sólo algunas cosas. Fui una contribuyente que cumplió siempre, este año, lo dudo”.



