polémica por compras para el hogar de ancianos » Catriel25Noticias.com

Una colecta que puso en marcha el personal del hogar de ancianos municipal encendió las alarmas en el ejecutivo. Inmediatamente salieron a desmentir que haya una campaña avalada por el municipio y el Secretario de Desarrollo Social fue más allá, dijo que “La polémica comenzó cuando el municipio decidió realizar controles de las compras para el hogar”.

En diálogo con radio “Alas”, Daniel Delgado expreso: “ Deseo aclarar que el municipio no está realizando ninguna colecta. Con dificultades normales del momento económico que vivimos, desde el municipio se asiste al hogar”.

“Cuando nosotros ingresamos a la Secretaría, nos encontramos que el hogar tenía consumos desopilantes para la cantidad de abuelos que vivían en el hogar (13). A uno le cuesta entender que se pidan tanto para tan pocas personas incluído el personal que trabaja ahí”.

“En un mes se piden 120 bidones de agua, 30 kilos de merluza, 40 kilos de vacío y gaseosas. En una semana 45 kilos de pata muslo, 40 kilos de pechuga, 30 kilos de bifes, 25 kilos de carne picada, etc. Lo que hicimos fue reducir las cantidades y eso no cayó bien, pero se trata de cuidar y controlar los fondos municipales que son de todos los vecinos. Además estamos asesorados por una nutricionista que nos dice pueden comer los abuelos”. Estos números para nada se condicen con la cantidad de abuelos que viven en el hogar”.

“Los mismos proveedores me decían que les parecía mucha comida para tan pocas personas”

“Quiero dejar en claro que en la residencia no faltan insumos. Los abuelos tienen todo lo que necesitan”, dijo el Secretario

LA RESPUESTA DE LA ENCARGADA DEL HOGAR

Viviana Vargas se acercó a radio “Alas” para decir su verdad acompañada por un referente del gremio al cual pertenece (ATE)

“Yo no soy responsable de controlar lo que llega al hogar yo no veo las facturas y no me constan las cifras que dice mi jefe directo, si se compra lo que él dijo no sé adónde van los insumos, esa cantidad al hogar no llega. Yo hago los pedidos y demoran a veces más de una semana en llevarlos”. “La colecta la decidimos los empleados del hogar precisamente porque faltan cosas”

“El Secretario dice que va seguido al hogar y la verdad que si lo he visto dos veces es mucho. Además los trabajadores sentimos una persecución permanente por parte de los funcionarios”, explicó

Desde el gremio ATE defendieron a la trabajadora y afirmaron que «hay persecución laboral a los y las trabajadoras, no sólo del hogar, sino también de otros sectores».