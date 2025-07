Policía Pampeano sancionado por gesto de la «V» en un acto » Catriel25Noticias.com

Un suboficial de la Policía de La Pampa fue sancionado con 10 días de arresto por haber compartido un mate y hecho el gesto de la «V» en una reunión de carácter privado con el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli.

El hecho, calificado como «tan injusto como grave» por el jefe comunal santarroseño, ocurrió a partir de la publicación de una foto del encuentro en la página Radio Génesis 25.

La insólita sanción se basa en el simple hecho de que el agente «se habría reunido con el intendente Di Nápoli», a pesar de que el encuentro fue descrito como «una conversación entre amigos de años, de carácter personal y privado, en la localidad de 25 de Mayo».

El propio intendente Di Nápoli no tardó en reaccionar, repudiando públicamente la medida a la que definió como una «persecución política». El jefe comunal, a través de su cuenta de X, consideró la sanción como «desproporcionada y persecutoria», y subraya que se apoya en una «norma jurídica de facto derogada por la nueva Ley de Policía».

Ante esta situación, Di Nápoli solicitó públicamente al gobernador Sergio Ziliotto que «instruya los medios para revocar esta medida, absolutamente injusta». Además, pidió que se reglamente en su totalidad la nueva Ley de Policía para evitar este tipo de situaciones.

«Queremos un peronismo que abrace la diversidad, no que la castigue», afirmó el intendente. «Un Estado democrático no puede sancionar ni perseguir a quienes piensan diferente. Menos aún cuando el motivo ha sido compartir un mate en una charla privada entre dos ciudadanos que se conocen desde hace más de 15 años, cuando yo ni siquiera imaginaba que la ciudadanía me iba a dar la oportunidad de ser Intendente», enfatizó Di Nápoli.

El caso plantea un interrogante sobre los límites de la privacidad y la libertad de expresión para los miembros de las fuerzas de seguridad.(El Diario)