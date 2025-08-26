Por corte programado, varias localidades sin energía el domingo » Catriel25Noticias.com

Edersa informó eu el próximo domingo habrá corte programado de energía a solicitud de la empresa Transcomahue para realizar trabajos en línea de alta tensión entre Medanito y Divisaderos.

El horario de la interrupción del servicio será desde las 10:00 a las 16:00 hs., con posibilidad de una hora más.

Localidades afectadas, Catriel, Peñas Blancas, 25 de Mayo, Puelén, Algarrobo del Aguila, La Humada y Santa Isabel.

El corte programado está sujeto a modificaciones y reprogramación por condiciones climáticas que impidan realizar las tareas.

Se solicita tomar la medidas necesarias a efectos de minimizar las molestias.