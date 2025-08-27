Santa Rosa llega con lluvia, viento y bajas temperaturas » Catriel25Noticias.com

0
44


Con el cierre de agosto, la tradicional tormenta de Santa Rosa volverá a hacerse sentir en Argentina, y este año llega acompañada de un fenómeno de ciclogénesis que podría intensificar sus efectos.

Tras días de sol y temperaturas agradables, la zona norte de la Patagonia se prepara para un brusco cambio en el clima

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la región experimentará lluvias significativas, chaparrones y tormentas eléctricas a partir del viernes 29, que se prolongarán hasta el sábado 30 de agosto

En la región se esperan temperaturas máximas de 8 a 10°C  y mínimas de 3 a 5 °C con ráfagas de hasta 48 km/h.

  • Aconcagua 259

Los especialistas señalan que la combinación de aire cálido y húmedo que choca con un frente frío será la responsable de la inestabilidad, y advierten que este año el fenómeno podría estar entre los más intensos de los últimos tiempos.

Santa Rosa 2025: entre mito y ciencia, la tormenta sigue marcando el calendario climático del país

 

Tras la tormenta, se prevé un gradual descenso de las precipitaciones y un aumento de la presión atmosférica, aunque el domingo continuará con cielo cubierto y viento sostenido en ambas provincias.

La histórica coincidencia entre tradición y estadística refuerza la expectativa: más del 50 % de los años, alrededor del 30 de agosto, se registraron tormentas significativas en distintas zonas del país.



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí