comenzó el «Verano Cultural con La Muni» » Catriel25Noticias.com

El Anfiteatro Municipal fue escenario de una gran Noche Urbana, donde el talento local se hizo sentir y el público acompañó con una energía increíble.

DJ Ángel, Puerta Norte Trap, Under Grunge y Real Plan hicieron vibrar la noche con distintos estilos, consolidando este espacio como un punto de encuentro para la cultura joven y la música urbana en nuestra ciudad.

La jornada contó además, con una exposición de autos tunning, que sumó color, diseño y pasión fierrera, convirtiendo el predio en un espacio de encuentro para distintas expresiones culturales y urbanas.

El Febrero Cultural, continuó el sábado con la primera peatonal 2026 y “La Revuelta” este domingo en el “Paseo Güemes”.